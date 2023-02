Oroscopo Paolo Fox domani 23 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Sagittario

La Luna e gli altri pianeti ti influenzeranno oggi in modo chiaramente favorevole e, da un lato, ti porteranno fortuna e ti apriranno le porte in relazione al tuo lavoro, alle tue finanze e ad altre questioni mondane, mentre, dall’altro, ti sentirai molto bene e anche le questioni di cuore ti porteranno più di una gioia. Successi inaspettati

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Capricorno

Generalmente, la fortuna di solito arriva quando ci muoviamo e combattiamo duramente per i nostri obiettivi, tuttavia, ea causa di una serie di circostanze, in questo momento la fortuna verrà da te stando sullo sfondo o rimanendo fermo. Adesso non devi avere fretta, lascia che gli altri si schiantino, alla fine sarai tu a brillare.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Acquario

Ci sono cose che non perdoni, o almeno ti è molto difficile farlo, e proprio oggi una persona a te cara o molto vicina ti deluderà in modo significativo. Anche se questo ti farà molto male, lo sfondo riguarda la grande fortuna, anche se non sembra affatto. Il destino ti sta mostrando le cose come sono.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Pesci

Un’ottima posizione della Luna e di altri pianeti ti incoraggerà a far emergere il tuo lato più cavalleresco o addirittura donchisciottesco oggi. Nella stragrande maggioranza dei casi quando lo fai più tardi di solito ti porta molti problemi, tuttavia oggi sarà diverso e le cose andranno bene per te nello stesso momento in cui sentirai di aver fatto la cosa giusta.