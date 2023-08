Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Un giorno in più di grande attività e anche di abbondanti problemi o preoccupazioni, in cui farai molte cose, anche se allo stesso tempo avrai una sensazione di una certa sterilità, soprattutto se sei già tornato al lavoro, ma nel caso che sei in vacanza avrai una giornata leggermente scomoda o tesa.

Toro

Anche se la settimana non sarà delle migliori, dal punto di vista planetario vi porterà comunque dei benefici, e ancor più da ora in poi grazie alla magnifica influenza che vi invierà il Sole. Piccoli problemi o difficoltà che incontrerete essere in grado di risolvere con successo. Inoltre, oggi avrai una giornata piena di sorprese.

Gemelli

Le dissonanze planetarie che regneranno in questi giorni vi faranno diventare un po’ più ribelli e indipendenti, allo stesso modo i rapporti con i vostri cari diventeranno un po’ più difficili, con un rischio maggiore di tensioni o dissapori. Fortunatamente, tutto questo avrà un carattere teso ma temporaneo.

Cancro

In questi giorni i pianeti creeranno delle tensioni e questo ti incoraggerà ad avere grandi alti e bassi nel tuo umore, un giorno ti sentirai quasi come un re incoronato e, all’improvviso, ogni piccolo problema ti farà cadere in una brusca recessione come se la tua vita era crollata, diretta verso la rovina o la distruzione.