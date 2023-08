Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Hai bisogno di riposare di più o rilassarti di più. Una grande attività fisica ed intellettuale sta mettendo a dura prova la vostra energia e vitalità, ma questa settimana i pianeti non formano buone configurazioni e ciò che in altri momenti avreste sopportato senza alcun problema ora potrebbe farvi risentire più facilmente.

Vergine

Oggi abbiamo un’ottima notizia per te, e in qualche modo questo sarà il migliore dei segni perché il Sole inizierà il suo transito mensile e d’ora in poi godrai di migliore fortuna, migliori opportunità e maggiore splendore tra coloro che ti circondano, oltre a tutti le cose tenderanno ad andare come vorresti.

Bilancia

Cattive notizie o problemi dall’estero ostacoleranno, ritarderanno o addirittura bloccheranno i tuoi progetti e ti costringeranno addirittura a deviarli. Non è una grande tragedia, ma è un fastidioso contrattempo inaspettato che non ti piacerà perché può deviarti dal percorso che vuoi seguire in questo momento.

Scorpione

Bruci come un vulcano dentro di te e hai un sacco di idee e progetti in testa che vogliono uscire, però ora non puoi, o non dovresti, fare nulla e questo ti dà una grande sensazione di impotenza. Vorresti lanciarti verso i tuoi obiettivi come una palla di cannone, ma la vita ti obbliga ad aspettare e ad essere più calmo.