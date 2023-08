Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Nonostante gli influssi planetari non siano così armoniosi come vorresti, tu sai meglio di chiunque altro come stringere i denti e trasformare le difficoltà in opportunità, sai come trarre vantaggio da ogni tipo di situazione ed è per questo che questo non saranno i migliori segni di oggi, attirerai anche la fortuna.

Capricorno

Ti piace sempre pianificare le cose e cercare di controllare tutto ciò che accade intorno a te, tuttavia in questo momento non dovresti fare piani troppo rigidi perché troverai molte sorprese e sarai costretto a fare cambiamenti o svolte inaspettate. Nonostante tutto, non preoccuparti, le cose ti andranno bene.

Acquario

Che lo sembri o no, lavori e ti comporti sempre con la testa, con la parte più razionale, ma oggi dovresti dare una possibilità al tuo cuore e ai tuoi sentimenti altrimenti sbaglierai. Non sempre la strada più corretta è quella che sembra più logica o più sensata, bisogna chiedere consiglio al proprio cuore.

Pesci

A volte la persona che ami di più ti tradisce e ti lascia in difficoltà, e allo stesso tempo, la persona che meno avresti immaginato, o alla quale avevi prestato meno attenzione, ti aiuta e ti tira fuori dalle difficoltà più grandi senza chiedere nulla in cambio. ritorno. Sperimenterai qualcosa di simile in questi giorni o anche oggi. Devi essere attento alle sorprese.