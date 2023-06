Oroscopo Paolo Fox domani 24 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

La settimana lavorativa si conclude per voi con una giornata ricca di tensioni e problemi, vi sembrerà infatti che tutti i conflitti e le difficoltà sembrino aver concordato di essere raggruppati nell’ultimo giorno della settimana. Ma fortunatamente nessuno dei due sarà veramente grasso. Cerca di prendertela comoda, passerà.

Toro

A volte il magnifico e benefico influsso di Giove può assumere la forma di un grande amico che viene ad aiutarvi o addirittura a salvarvi da un grave problema o preoccupazione legata al lavoro o alle finanze. Oggi vi aspetta una buonissima giornata perché riceverete un aiuto e anche un affetto che non vi aspettate.

Gemelli

Non insistere nel seguire un certo percorso, soprattutto quando vedi che non ti porta dove vuoi e ti porta anche sempre più problemi. Nonostante tu sia freddo e razionale, a volte ti lasci dominare da impulsi irrazionali, come se dentro di te si nascondesse un nemico. Devi cambiare o non otterrai nulla.

Cancro

Un grande cambiamento in meglio sta entrando nella tua vita con velocità crescente, e ora che il Sole sta attraversando questo segno, molte cose che ti aspettavi si avvereranno, ma pensavi anche che non sarebbero mai arrivate. C’è un passato di dolore e fallimento che uscirai dalla tua vita e un futuro di successi che è sempre più presente.