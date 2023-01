Oroscopo Paolo Fox domani 25 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio Sagittario

L’influenza di Marte indica che in questo momento dovete imporvi, superare ogni debolezza fisica o morale e assumere il comando, sia sul posto di lavoro che nella vita intima. Dentro di te c’è un leader nato e questo è il momento per te di mostrarlo finalmente agli altri. È tempo di reindirizzare una situazione.

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio Capricorno

Non pensare a quanto tutto ti costa, o a quanto sei stanco, in questo momento soprattutto dovresti pensare a quanto sei vicino ad ottenere un grande trionfo professionale o finanziario, forse oggi avrai notizia di quel successo imminente. Ed è che quando stai per raggiungere la cima, ti senti più debole.

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio Acquario

Oggi all’esterno apparirai forte e sicuro di te, ma dentro regnerà la malinconia o un certo senso di pessimismo. In realtà non è successo o accadrà nulla di brutto, semplicemente non sarai al meglio e non c’è bisogno di trovare una ragione speciale per questo. Comunque oggi tutto ti costerà molto.

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio Pesci

La Luna transiterà oggi nel vostro segno e questo accentuerà ulteriormente il lato emotivo e ipersensibile della vostra natura, ma vi renderà anche un po’ più instabili. E la cosa più importante è che questo influsso lunare ti farà mostrare il meglio di te all’estero, il tuo lato più umano e generoso. Nelle questioni banali sarà una buona giornata per te.