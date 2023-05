Oroscopo Paolo Fox domani 25 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Goditi i momenti di gioia e felicità che la vita ti offre e non lasciare che quelle piccole nuvole che circolano nella tua esistenza coprano tutto il tuo firmamento. Puoi rovinare una buona opportunità economica se ti precipiti in una fretta inappropriata. Qualche imprevisto ti costringerà a tornare a casa velocemente. Se hai cose importanti da dire, parla con il cuore, vai dritto al punto e cerca di chiarire le cose. Questo è un momento molto importante della tua vita.

Toro

Non lamentarti della stanchezza, hai scelto il tipo di vita che conduci e non sembri intenzionato a cambiarla. Devi accettarlo con le cose buone e con quelle cattive. L’equilibrio che domina la tua esistenza ti fa controllare le situazioni con grande facilità, nemmeno le minacce più dirette ti faranno perdere la serenità. È impossibile vivere senza dipendenze, ma la tua inizia a essere preoccupante. Cerca di liberarti dai legami che ti danno solo sofferenza e non portano nulla di positivo alla tua esistenza.

Gemelli

Intorno a te circolano persone che fino ad ora non hanno avuto alcuna importanza per te, ma che iniziano a suscitare il tuo interesse e ad aprire nuove possibilità. Si stanno avvicinando giorni molto favorevoli in campo professionale, con opportunità per ottenere il favore di persone influenti che possono aiutarti molto in futuro. Alcune questioni personali che ti preoccupano molto verranno risolte oggi con un piccolo sforzo da parte tua. Al momento lo spenderai di più, ma d’ora in poi ti sentirai molto sollevato.

Cancro

Per svelare il caos di problemi in cui ti sei cacciato, devi separare l’importante da ciò che non è importante e risolvere le cose in ordine. Sei riuscito in pochissimo tempo a disarmare le persone che vogliono farti del male, e questo ti mette in una situazione vantaggiosa di cui devi approfittare per decollare velocemente. Affrontare la verità, con tutte le sue conseguenze, ti sarà di grande beneficio. Nonostante le paure che hai di alcune persone, le tue paure si dimostreranno infondate.