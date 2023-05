Oroscopo Paolo Fox domani 25 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Le cose del cuore stanno andando bene, non dovrete preoccuparvi, perché vivrete in uno stadio molto simile alla felicità, se non vi complicate con la gelosia. Stai per sbloccare una situazione molto complessa che ti ha paralizzato per molti giorni e la soluzione verrà dalla tua immaginazione, non dalla forza. La gioia sarà il segno di oggi nella tua esistenza, approfittane per fare cose positive in compagnia delle persone che ami. Oggi verrà svelato un grande segreto.

Vergine

I tuoi problemi scompariranno quasi immediatamente e sarai liberato da pesanti fardelli. In fondo, la tranquillità ti annoierà presto. Al lavoro oggi ti chiederanno di dedicarti anima e corpo a un compito che ti terrà impegnato nei prossimi mesi. Sarà bello se inizi a farlo dall’inizio. Il tuo processo di recupero nel campo emotivo è ogni giorno più avanzato e sembra che tu stia iniziando a vedere la fine del tunnel. Presto sarai in grado di affrontare nuove relazioni.

Bilancia

L’eccesso di energia potrebbe portarti a commettere certe follie, possibilmente in campo fisico. Sii prudente e dosa quelle forze, potresti farti del male. Tutto ciò che riguarda il denaro può portarti qualche disagio oggi, non sarai in grado di rimediare, ma pensa che il denaro non è tutto a questo mondo e non amareggia la tua esistenza. Dovete rafforzare ulteriormente le vostre basi economiche. Non lasciare che certe voci o commenti con cattive intenzioni rovinino la buona serie in cui ti trovi.

Scorpione

La cooperazione con le persone intorno a te è un compito difficile, ma è ogni giorno più necessario. Il modo migliore per ottenere collaborazione è prestarlo prima. I problemi di convivenza sono indovinati nel tuo ambiente, probabilmente con la tua comunità di vicini. Raggiungere il consenso non sarà facile, ma è nell’interesse di tutti raggiungere accordi. Uno dei capitoli più intensi della tua vita sta volgendo al termine e questo ti porta sia sollievo che dolore. Il tuo modo di essere ti spingerà a trovare un’altra grande sfida in breve tempo.