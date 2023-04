Oroscopo Paolo Fox domani 26 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Piccole liti sul lavoro rendono il clima difficile e le relazioni familiari attraversano un periodo di turbolenza causato dalla stanchezza di uno dei suoi membri, che si è stancato di fare il lavoro degli altri. I nervi ti fanno mangiare più del normale. Questo non è il percorso migliore, prova gli esercizi di rilassamento, eviteranno tutti i disagi che il sovrappeso comporta. Il tuo stomaco non è al meglio, quindi fai più attenzione del solito, soprattutto con quello che bevi.

Vergine

La tua simpatia naturale è in questi giorni irresistibile per le persone del sesso opposto. Potresti persino iniziare una relazione con molta chimica ed erotismo. Se hai già un partner, stai molto attento. La mancanza di concentrazione può farti commettere errori importanti. Prova a passare un po’ di tempo all’aria aperta e a liberare la mente, sarà il miglior investimento che puoi fare. Dovresti condividere con i tuoi colleghi le conoscenze che hai acquisito di recente. In questo modo contribuirai a migliorare il funzionamento della squadra, sarà per il bene di tutti.

Bilancia

Dovresti essere prudente quando affronti lavori particolarmente rischiosi. Pensaci due volte sui passi che fai e sulle loro conseguenze. Potresti commettere gravi errori. La tua testa è piena di cose, impegni e problemi, e per il momento stai reggendo bene, ma dovrai fare dei passi per liberare un po’ l’hard disk, altrimenti potresti andare in crash. Stai lontano dalle persone conflittuali e aggressive, perché riescono a tirarti fuori dagli schemi. Il dolore muscolare alla schiena è un segno che non stai riposando come dovresti.

Scorpione

Qualsiasi cambiamento che ti proporranno nel campo del lavoro ti sarà molto vantaggioso, perché ti conviene rinnovare le tue abitudini e anche le tue aspirazioni professionali. Assicurati che tutti i dettagli di un affare che devi chiudere nelle prossime settimane siano preparati. Fallo con abbastanza tempo, in modo da non essere sorpreso all’ultimo minuto. Le questioni relative al lavoro tornano gradualmente alla normalità e puoi lavorare con la tranquillità che non conoscevi da molto tempo. Puoi recuperare il tempo dedicato al tempo libero.