Oroscopo Paolo Fox domani 26 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ti imbatterai in persone troppo spericolate in materia di sicurezza sul lavoro. Non stare al gioco e continua con le tue regole. Non guasterebbe approfondire la conoscenza delle lingue, perché potrebbe essere una risorsa importante di fronte alle prossime opportunità professionali. Investici il tempo giusto. Dedica parte del tuo tempo alla pianificazione del tempo libero, hai bisogno di una gita, anche se breve, per staccare dalla routine quotidiana. Ti godrai i preparativi.

Toro

Sei molto creativo al lavoro e le persone che monitorano i tuoi risultati lo notano. Le tue responsabilità potrebbero presto aumentare. L’origine di uno dei tuoi principali mal di testa per oggi è in un malinteso. Può darsi che una persona ti abbia frainteso e le cose si stiano incasinando senza motivo. È un buon momento per iniziare le cose, qualunque sia la loro natura, l’energia inonda il tuo spirito e ti fornisce la forza necessaria per lanciare progetti costosi.

Gemelli

Sta arrivando un piccolo periodo di crisi nella coppia, motivato dalla stanchezza di entrambi. Questo è un problema temporaneo, ma richiede tutta la tua attenzione per risolverlo. Non esitare ad agire d’istinto in una situazione senza precedenti per te. Sul piano economico, tendenza a spendere più del necessario in un momento molto delicato. Se sei single, la paura e la prudenza ti fanno chiudere il cuore a possibili storie d’amore. Pensa che stai pagando un prezzo troppo alto per la tua tranquillità: perdi l’affetto degli altri.

Cancro

In un momento di tante difficoltà, ti sentirai molto supportato dalla famiglia. Puoi contare su di lei per risolvere alcuni dei problemi, ma non abusare della sua fiducia. A breve dovrai affrontare una spesa imprevista, quindi cerca di rimandare gli investimenti non del tutto necessari. Invece di spendere, dedica più tempo a chi ti vuole bene. In generale, solo dire la verità, anche se è un po’ violento, otterrà i migliori risultati. Se non sei del tutto onesto, le cose possono complicarsi pericolosamente.