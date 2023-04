Oroscopo Paolo Fox domani 26 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non trascurare piccole ferite o lesioni, se non vengono curate correttamente possono portare a infezioni. Se necessario, non esitare a metterti nelle mani di un professionista. La tua vita è scossa da una serie di eventi incontrollabili che investono in parallelo la sfera sentimentale ed economica. L’unico modo per superare la tempesta è l’ordine. La tua voglia di distinguerti dagli altri e di essere originale ti sta portando a limiti a volte molto vicini al ridicolo. Se è quello che stai cercando, vai avanti. In caso contrario, rallenta un po’.

Capricorno

Devi affrettare un po’ di più le tue risorse economiche e massimizzare i risparmi, prima di ricorrere all’indebitamento. Non è la strada giusta per un’economia come la vostra. È anche urgente trovare una persona capace di andare d’accordo con te e realizzare i progetti vitali in cui tanto sogni. Agire in modo moderato sarà di cruciale importanza oggi in una discussione. Se ricorri troppo all’inflessibilità ti ritroverai con più inflessibilità nell’altra parte.

Acquario

Potresti ottenere notevoli benefici in campo economico, anche se saranno legati all’accettazione di condizioni che potrebbero pregiudicare i tuoi rapporti con alcuni amici. Lo spazio in cui lavori non ti offre le condizioni di comfort necessarie e questo influenza le tue prestazioni. Fai ciò che è in tuo potere per migliorarlo e parla del resto con il tuo capo. Non puoi mettere da parte i tuoi interessi quando sei coinvolto in un nuovo progetto. Ci investirai troppo a lungo per non ottenere alcuna redditività.

Pesci

La vita di coppia da poco avviata regalerà grandi soddisfazioni a quelli del vostro segno, che però avranno qualche difficoltà ad avanzare nel lavoro. Comunque grande felicità. Devi proteggere la tua vita privata a tutti i costi, perché il posto di lavoro rischia di divorare parte di quella trama. Se non riesci a separare entrambe le aree, ti capovolgerai presto. Se ti mancano le informazioni quando prendi decisioni, non aspettare e guarda cosa succede. Fai le domande necessarie, ma non ritardare le cose perché perderai opzioni.