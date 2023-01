Oroscopo Paolo Fox domani 26 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio Leone

Oggi ti aspetta una giornata di successo e di gioia, ma non solo perché alcune cose della tua vita lavorativa o sociale si risolveranno per te, ma soprattutto perché riuscirai a mettere in fuga i tuoi nemici, o uno di loro in particolare, imporsi su coloro che ti invidiano e cospirano contro di te alle tue spalle. Tutto avverrà secondo i tuoi desideri.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio Vergine

La buona disposizione di pianeti come il Sole e Giove nel tuo caso ti porterà soprattutto un aiuto inaspettato. Un altro o altri faranno per te ciò che tu non puoi fare, anche se non glielo chiedi. Si apriranno le porte che avevi bisogno di aprire, ma era impossibile per te farlo da solo. Il destino renderà giustizia ai tuoi sforzi.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio Bilancia

Avrai una giornata particolarmente favorevole o ispirata per le questioni materiali e finanziarie, e allo stesso tempo riceverai aiuto in queste aree. Gli sforzi e le iniziative del passato stanno dando i loro frutti in questi giorni, è possibile anche oggi, e il destino rimuoverà gli ostacoli o accelererà l’arrivo di buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio Scorpione

Oggi non andrà come vorresti o ti aspetti, potrebbe anche finire con un bilancio piuttosto negativo, ma anche se non lo vedi, questo può avere il suo lato positivo, forse sei ostinato in un percorso che non è quella che ti interessa di più e stai ignorando altre possibilità che alla lunga ti fanno più comodo.