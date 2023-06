Oroscopo Paolo Fox domani 26 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Oroscopo Paolo Fox 26 giugno Leone

La tua vita subisce piccole trasformazioni che non toccano l’essenziale della tua esistenza, ma creano preoccupazioni che ti impediscono di concentrarti sul tuo partner. Continui a non riuscire a fissare obiettivi chiari nella tua vita, e questo fa sembrare che tu non stia andando avanti. Devi chiarirti e decidere quali dovrebbero essere i tuoi principali obiettivi di vita. Ora sei un esempio per molte delle persone intorno a te e questo significa una responsabilità che fino ad ora non avevi sentito

Oroscopo Paolo Fox 26 giugno Vergine

Ciò che fino ad ora ti deprimeva scompare dai tuoi pensieri, che sono occupati da una persona di cui ti stai innamorando. L’amore ti farà uscire dalla routine. Dovresti dormire di più, almeno otto ore al giorno e, se possibile, anche di più. Consumi troppa energia a fine giornata e devi recuperarla. È giunto il momento per te di agire su una questione spinosa in cui fino ad ora non hai voluto essere coinvolto. Fallo con energia, non lasciare che nessuno dubiti delle tue intenzioni.

Oroscopo Paolo Fox 26 giugno Bilancia

Giornata favorevole per subire gravi infortuni. Fai attenzione a spingere o inciampare, possono causare problemi che in seguito ti trascineranno per un po ‘di tempo. Stai prendendo sul serio una questione che ha poca sostanza e che ti fa apparire agli altri un po’ squilibrato. Affronta le cose con più calma. Parlare troppo non favorisce il rapporto con il proprio partner. Piuttosto lo complica. I gesti o le carezze sono più espressivi, meno complicati e più diretti.

Oroscopo Paolo Fox 26 giugno Scorpione

La crisi di una coppia con cui hai un rapporto stretto ti darà molto su cui riflettere. Puoi abbandonare alcuni schemi, ma la vita va avanti e non puoi fermarti. Sorgono problemi che fanno crescere il tuo interesse per il lavoro. Trovi nuovi motivi di entusiasmo e questo è molto positivo nel tono generale della tua vita. Il tuo partner sarà al tuo fianco ogni volta che ne avrai bisogno, anche quando non condivide i tuoi progetti al cento per cento. Fai lo stesso, la fiducia è alla base di ogni relazione.