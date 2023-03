Oroscopo Paolo Fox domani 26 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Il Mago ti aiuterà a connetterti con ciò che vuoi e a liberarti da alcune pressioni che ti hanno preoccupato molto. Ricorda che hai il potere di trasformare la tua realtà e la tua vita. Nel pomeriggio assaporate un pasto fatto in casa o comprate qualcosa che vi piace.

Toro

Il Mago ti aiuterà a connetterti con una tecnica di guarigione spirituale e a liberarti da una situazione karmica. Nel pomeriggio calpesterai e percepirai chiaramente che prendi il controllo della tua vita. Tutti i semi che semini in questo giorno porteranno frutto nel prossimo futuro.

Gemelli

Attraverso l’alchimia del Mago potrai risolvere un conflitto che ti aveva un po’ lontano da un amico, volterai pagina e orienterai il tuo sguardo verso il futuro. Nel pomeriggio, sarai in grado di calmarti, rallentare e ascoltare la tua voce interiore, goderti questo stato contemplativo.

Cancro

Se devi parlare in pubblico o esprimere le tue opinioni ad alta voce, invoca l’energia del Mago perché otterrai molta eloquenza e convinzione. Grazie alla tua astuzia scalerai posizioni. Nel pomeriggio, chiama un amico perché socializzare ti permetterà di rilassarti.

Leone

Voglio che aumentiate il livello di fiducia perché con il pessimismo non risolverete i vostri problemi. Il Mago ti aiuterà a trovare una nuova direzione e ad espandere il tuo campo d’azione. Nel pomeriggio, tutto ciò che fai assumerà un significato pubblico, quindi meglio rimanere calmi e stabili.

Vergine

Devi lasciare andare i pensieri negativi e alcune aziende che ti stanno tirando giù così invocano le vibrazioni trasformative del Mago. Nel pomeriggio, l’orizzonte si schiarirà e considererai la possibilità di fare un viaggio in un luogo rurale.

Bilancia

Se nel tuo passato romantico c’è stata una fase oscura, è tempo per te di superarla. Il Mago ti aiuterà a usare le tue armi di seduzione e conquistare quella persona che ti interessa così tanto. Nel pomeriggio emergerà la tua energia erotica e nella tua camera da letto godrai con tutti i tuoi sensi.

Scorpione

Il Mago ti aiuterà a dispiegare le tue abilità e sviluppare il tuo mestiere e molte persone vorranno assumere i tuoi servizi. Allo stesso tempo, se hai qualche disturbo ti suggerisco di evocare la vibrazione di questo arcano per trovare un buon trattamento. Nel pomeriggio sarete ben d’amore, vedrete!

Sagittario

Avrai molta abilità per lo sport e ti sarà garantito il divertimento se vai all’aperto. Il Mago ti aiuterà a connetterti con la tua creatività e ti permetterà anche di migliorare la comunicazione con gli esseri che ami. Se hai figli, dì loro quanto li ami.

Capricorno

Se devi ritappezzare i mobili, dipingere le pareti della tua casa di un nuovo colore o cambiare l’illuminazione, invoca l’energia del Mago perché contribuirà alla tua casa alzando il suo livello di vibrazione. Nel pomeriggio esprimerai la tua gioia ballando o cantando.

Acquario

Il Mago ti aiuterà a stimolare le persone intorno a te. La vostra mente e le vostre parole avranno una vibrazione molto potente. Se ritieni di poter fornire informazioni utili o fornire dati di interesse, non rallentare. Nel pomeriggio cercherete la tranquillità di casa.

Pesci

Le questioni economiche continueranno a occupare le prime pagine e avrai molta agilità per affrontare le questioni commerciali. Evoca il Mago per entrare in contatto con il tuo talento e sfruttare il tuo potenziale latente. Nel pomeriggio riceverete buone notizie che vi conforteranno.