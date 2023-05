Oroscopo Paolo Fox domani 27 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Devi far valere i tuoi diritti, non puoi rimanere impassibile di fronte alle ingiustizie che ti circondano. Guardare altrove non sarebbe come la tua personalità. È impossibile impedire che i problemi appaiano, ma non puoi rimanere paralizzato rimpiangendo la tua sfortuna invece di affrontare le cose velocemente e con coraggio. L’energia interiore che fino ad ora hai represso sgorga e ti spinge a commettere cose folli che danno un altro senso alla tua vita. Non andare troppo lontano, hai tutto il tempo del mondo.

Vergine

Non tutto serve per attirare l’attenzione, è meglio passare inosservati a volte piuttosto che rimanere ciò che non si è. C’è qualcuno nelle vicinanze che può renderti felice. Oggi incontrerai una persona carica di energia positiva che ti offrirà strani consigli. Potresti non capirlo all’inizio, ma presto ne avrai un senso. Se hai pianificato un cambio di residenza, oggi è un giorno adatto per portare avanti i tuoi piani. Valorizza soprattutto l’ambiente in cui vuoi vivere, non solo la proprietà.

Bilancia

Chi ama flirtare oggi avrà più di un problema causato da un malinteso. A volte il gioco della seduzione può sfuggire di mano. Hai voglia di comunicare alle persone intorno a te le preoccupazioni che ti stanno soffocando, ma devi scegliere molto bene a chi raccontare le tue pene, non a tutti interessa. La tua vita è improvvisamente scossa da un cambiamento nei rapporti di lavoro. All’inizio crederai che il mondo ti stia venendo addosso, ma presto ti renderai conto che tutto è superabile.

Scorpione

Una giornata favorevole al lavoro, perché in poco tempo riuscirai ad avanzare quello che in altre occasioni ti costa una giornata. È consigliabile apportare le modifiche necessarie in modo che i problemi in sospeso che hai bloccato escano da quello stadio il prima possibile. Usa la tua immaginazione. È giunto il momento di dire alla persona che ami cosa provi davvero per lei, non puoi continuare ad aspettare che sia lei a fare il primo passo. Oggi potrebbe essere una buona giornata, approfittane per divertirti.