Oroscopo Paolo Fox domani 27 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi, nonostante sia domenica, potresti essere sfidato a migliorare il modo in cui comunichi. I tuoi colleghi possono avere opinioni diverse dalle tue, ma non devi comportarti come un nemico ma piuttosto come un partner. Guadagnerai di più facendo le cose insieme. Dovresti cercare di assumere un ruolo di mediatore nelle discussioni. Non dovresti aver paura di alzarti e usare la forza dell’Ariete. I tuoi sforzi possono migliorare le situazioni peggiori.

Toro

Oggi dovresti dedicarti ad entrare in percorsi intellettuali. Toro, dovresti esplorare le parti più riflessive del tuo ego. Dovresti anche entrare in discussioni filosofiche o religiose e immergerti nelle aree della vita che ti interessano in profondità. Troverete necessario coltivare la vostra mente e il vostro spirito. Dovresti pensare che le tue emozioni provengono da un punto molto alto e che hai un ampio campo per trarne vantaggio.

Gemelli

Oggi le tue emozioni sembrano essere potenti. Ma hai la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato in questo… Per ora, Gemelli, potresti chiederti se ti senti manipolato. Potresti aver giudicato male qualcuno e si rivolterà sottilmente contro di te. Dovresti prestare attenzione ai tuoi sentimenti e passare più tempo da solo a pensare ai tuoi sentimenti se questo può chiarire ciò che senti così fortemente.

Cancro

È possibile che durante il giorno si venga assaliti da immagini del passato. Ricorderete qualcuno che avete incontrato qualche anno fa. Forse è nostalgia… E forse hai ancora qualche tipo di sentimento per questa persona … Cancro, se pensi che questa storia non sia completamente sistemata nella tua mente, allora dovresti tornare in contatto. Una piccola lettera amichevole o e-mail potrebbe funzionare molto bene.