Oroscopo Paolo Fox domani 27 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non preoccuparti se ti senti come se stessi parlando nel vuoto oggi. Non importa quanto duramente cerchi di ragionare con i tuoi figli o convincere il tuo partner ad ascoltarti, le tue suppliche non avranno molta risonanza. Inoltre, Leone, non dovresti cercare di gridare per farti sentire, piuttosto dovresti accontentarti di discussioni leggere che si adattano meglio all’umore delle persone intorno a te.

Vergine

Oggi, i tuoi genitori potrebbero essere al centro dei tuoi pensieri. È un buon momento per uscire a cena con loro e condividere le ultime notizie di tutta la famiglia. Vergine, dovresti almeno pensare di chiamarli se vivono troppo lontano da casa tua. Probabilmente gli manchi molto in questo momento, quindi dovresti salutare. Non esitare a parlare loro di te e delle tue attività. Questo li rassicura sempre…

Bilancia

Non sorprenderti se qualcuno ti coglie alla sprovvista oggi e ti dice che ha bisogno di parlare con te. Bilancia, questo giorno è favorevole alle spiegazioni e potresti sentire il bisogno di affrontare le tue relazioni affettive con più sincerità. Dovresti cogliere l’attimo per dire tutto ciò che hai nel tuo cuore e muoverti con calma verso un futuro migliore dopo aver dato e ricevuto una buona spiegazione.

Scorpione

Potresti essere tentato di trascorrere una serata da solo con il tuo partner oggi. Una cena solo per voi due, durante la quale discuterete di tutti i vostri progetti per il futuro. Se non vivete già insieme, tanto vale fare il grande passo… Se sei già stabilito in una vita solida come coppia, saranno, di nuovo, decisioni importanti … Scorpione, questa conversazione intima ti farà vedere il futuro in rosa…