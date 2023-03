Oroscopo Paolo Fox domani 27 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Questo giorno è posto sotto il segno dell’intuizione. Sagittario, anche se per natura sei bravo a sentire le cose, non sempre agisci di conseguenza. Anche per una volta non dovete esitare a lasciarvi guidare dalla vostra sensibilità. Potresti percepire un certo disagio in qualcuno vicino a te nonostante il loro desiderio di nasconderti la loro angoscia. Non esitare e aiutalo come faresti se fosse il tuo fratellino.

Capricorno

Da qualche giorno ormai, la tua vita amorosa è piuttosto in salita. Capricorno, ti senti sempre meglio con te stesso e hai una vera sete di essere considerato gite e piani romantici. In breve, pretendi di più dalla tua vita di coppia. E sei chiaro che, se non stai al passo, potresti anche considerare di cercare un partner con più fantasia e immaginazione …

Acquario

Oggi ci saranno alcuni incredibili lampi di telepatia all’orizzonte. Il ritmo sarà veloce intorno a te, ma avrai la sensazione di prevedere tutto. Acquario, la tua intuizione è forte, quindi dovresti lasciarti guidare da essa e seguire i suoi consigli. A volte indovinerai anche cosa farà qualcuno prima di farlo. Potresti anche catturare i sentimenti più profondi di una persona attraverso poche semplici parole.

Pesci

Oggi dovresti mettere da parte le tue preoccupazioni e cercare di rilassarti un po ‘… Pesci, dovresti andare a fare una passeggiata, vedere i tuoi amici o organizzarti per trascorrere una piacevole serata in famiglia. Dovresti imparare a vivere nel momento e goderti appieno la felicità che, a volte erroneamente, tendi a dare per scontata. Dovresti concederti almeno qualche giorno per trascorrere del tempo con le persone che ami. Sarà un giorno ideale per vivere intensamente l’amore e l’amicizia.