Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 marzo al 2 aprile 2023: previsioni di ogni segno su amore, denaro e salute

Ariete

Non sarebbe male investire il fine settimana nel riflettere su come organizzerai la tua economia nei mesi a venire. Vuoi fare un viaggio con il tuo partner per riconnetterti, ma sarà complicato se spendi il tuo stipendio in bevande nei fine settimana. Priorità.

Toro

Nel complesso, sarà una buona settimana. Al lavoro sarai calmo, con compiti organizzati e pochi eventi imprevisti, che ti permetteranno di trascorrere più tempo di qualità con le persone che ami di più, come i tuoi amici, partner o familiari. Approfitta di questa settimana per divertirti, non sai mai quando le cose possono andare male.

Gemelli

Per quanto tu continui a pensarci, la decisione è già stata presa. Quel lavoro che ti è stato offerto fuori città è quello che hai sempre desiderato, l’unica cosa che succede è che hai paura delle conseguenze che può avere. Bene, chiunque ti ami veramente sarà al tuo fianco. Non dimenticatelo mai e abbiate coraggio.

Cancro

Questa settimana, puoi continuare con la tua energia “personaggio principale” che hai praticato per un po ‘, perché la verità è che ti ha portato solo cose buone. Sia per te a livello di salute e lavoro, sia per chi ti è vicino. Il tuo partner sarà così grato per questa fase di fiducia in se stesso che ti sorprenderà con un regalo.

Leone

Non fa male che tu voglia cambiare le situazioni ingiuste che si presentano nel tuo ambiente di lavoro, ma devi tenere presente che potresti perdere il lavoro. Alla fine, è un esercizio che devi fare per sapere cosa ti compensa o non ti compensa. Per quanto riguarda l’amore, tutto sembrerà paralizzato.

Vergine

Ami il tuo nuovo lavoro, ma ha qualcosa che non prendi molto bene: il lavoro di squadra. Bene, il progetto che ti verrà imposto andrà avanti solo se metterai da parte il tuo lato più prepotente e smetterai di credere al leader. Questo vale per altre aree della tua vita come l’amicizia o l’amore: non puoi governare su tutti.

Bilancia

La stagione dell’Ariete è stata fantastica per tutti… Meno a te, giusto? Con il tuo partner le cose non vanno molto bene, sei annoiato del tuo lavoro e i soldi che hai nel conto dopo averli spesi in capricci sono scarsi. Bene, ti concedo qualche giorno di autocommiserazione, ma questo fine settimana devi alzarti dal letto. Questo è un ordine.

Scorpione

Marte visiterà il segno del Cancro dal 25 marzo, ma dovresti stare molto attento a come influisce sulle tue energie protettive. Se combiniamo questa forza con il guscio naturale che ti lanci sulla schiena quando qualcosa va storto, potresti chiuderti in te stesso. Questo non andrà bene per nessuna delle aree della tua vita: amore, lavoro e salute.

Sagittario

Una delle notti di questa settimana incontrerai qualcuno con cui avrai una conversazione molto profonda che cambierà il modo in cui vedi alcune delle cose che pensavi fossero inevitabili. Forse è l’inizio di un’ottima amicizia, o anche qualcos’altro. Scorre e basta.

Capricorno

Nel caso non lo sapessi, il 23 marzo Plutone ha lasciato il tuo segno per viaggiare verso l’Acquario, quindi non farti prendere dal panico se, improvvisamente, noti che tutti si comportano in modo strano. Stanno distruggendo le strutture obsolete della società che riguardano soprattutto il lavoro, ma anche l’amore e persino la salute. Sali su questo treno perché ne hai bisogno.

Acquario

Ciò che la visita del Sole all’Ariete ha preparato per te è, goditi la vita, certo, ma fermandoti ad apprezzare un po ‘di più i piccoli piaceri. La tua personalità si distingue per essere un’anima libera, ma molte volte insisti così tanto nel non seguire le regole sul lavoro, l’amore o la salute, che ti mancano le cose.

Pesci

La decisione amorevole che hai preso sul ritorno dal tuo partner è qualcosa che le persone a te vicine devono rispettare, ma che non puoi costringerle ad accettare. Hai le tue ragioni per scommettere su questa seconda parte, mentre guardano solo al passato. Quindi preoccupati di goderti questo momento e non ascoltare gli altri.