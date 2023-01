Oroscopo Paolo Fox domani 28 gennaio 2023: assurde previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Leone

Oggi potresti avere una sorpresa alquanto spiacevole quando si tratta di soldi o di qualche altra questione di natura materiale, anche se fortunatamente ora la fortuna è con te e puoi risolvere rapidamente e facilmente qualsiasi problema. La giornata, infatti, finirà molto meglio e la preoccupazione si trasformerà in gioia.Un gruppo di amici potrebbe invitarti a partecipare a un festival o un seminario che coinvolge le arti creative o gli studi metafisici, o forse entrambi, Leone. All’inizio potresti resistere, ma una volta arrivato lì troverai l’argomento e l’istruttore accattivanti. Dopo, non vorrai parlarne. Sarai troppo preoccupato per i tuoi pensieri. Prendi nota. Li vorrai ricordare più tardi.

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Vergine

Lascia agire il destino, a volte è molto importante muoversi e prendere l’iniziativa, ma altre volte, come accadrà a te oggi, è molto più conveniente rimanere fermi o svolgere un ruolo secondario. Ora devi lasciare che gli altri prendano l’iniziativa e commettano errori, presto arriverà il tuo momento di agire.Se hai considerato una carriera nella guarigione, negli studi psichici o spirituali o nelle arti creative, Vergine, oggi l’opportunità di trasformare quel sogno in realtà potrebbe venire sulla tua strada. Un caro amico potrebbe aprirti la porta. Le tue capacità psichiche e artistiche dovrebbero operare a un livello molto alto, quindi non lasciarti intimidire. Sei bravo in quello che fai e probabilmente lo rimarrai.

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Bilancia

Dice il proverbio che si ottiene di più con una goccia di miele che con un pizzico di bile, e questo è l’atteggiamento con cui dovresti iniziare oggi. Nel tuo lavoro sorgerà un conflitto, una tensione o un’incomprensione e il modo migliore per uscirne è attraverso le vie della diplomazia e dell’armonia, non devi dimenticarlo.Il romanticismo potrebbe essere nella tua mente oggi, Bilancia. Ciò potrebbe essere dovuto a un recente meraviglioso incontro con un partner d’amore. Da allora, ascoltare musica romantica potrebbe aver migliorato i tuoi sentimenti. Avrai voglia di programmare un altro incontro, ma potresti trattenerti perché non vuoi sembrare invadente. Vai avanti e chiama il tuo amico. Potresti essere piacevolmente sorpreso dalla risposta.

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio Scorpione

Oggi avrai una giornata faticosa al lavoro, ma non solo perché sei sopraffatto da un sacco di cose e c’è molto stress, cosa che accadrà, ma anche perché sarai particolarmente appassionato e motivato con quello che stai facendo, o per i tuoi obiettivi e le tue aspirazioni. È una buona giornata per te anche se piena di tensioni.Un sogno molto bello e romantico potrebbe ispirare attività artistiche esaltate oggi, Scorpione. Potresti voler dipingere, disegnare, scrivere, comporre musica, cucire o cucinare una nuova ricetta. Qualunque cosa tu faccia, non la farai semplicemente per il tuo divertimento. Avrai voglia di mostrare il tuo lavoro agli altri e cercare le loro opinioni e approvazione. Il tuo senso degli affari potrebbe essere attivo quanto il tuo lato artistico.