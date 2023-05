Oroscopo Paolo Fox domani 28 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La casa sarà il tuo miglior rifugio oggi dopo una stressante giornata di lavoro, a casa ti sentirai al sicuro da tutto ciò che ti minaccia. Hai la buona abitudine di metterti nei panni degli altri prima di giudicare il loro comportamento, e questo rende sempre ottimi i tuoi rapporti con chi ti circonda. Continuate così, sapete anticipare i problemi e questo vi aiuta molto nei vostri progetti. Questa capacità di anticipare ti aiuterà a evitare di cadere in una trappola ben nascosta.

Vergine

Guardarsi indietro è un modo per posizionarsi meglio nel presente, potresti pensare di trovarti in una situazione difficile, ma ne hai già risolte altre peggiori. In questi giorni tendi a reagire in modo eccessivo alle opinioni degli altri sul modo in cui ti comporti. Calmati e prendi dalle critiche solo ciò che è costruttivo. Ti piace la tua generosità più di chiunque altro, sei capace di fare cose per gli altri che altri potrebbero non aver fatto per te, e questo ti riempie di completa soddisfazione.

Bilancia

Il mal di testa complica davvero il tuo lavoro quotidiano. L’origine di questi disagi va oltre la semplice stanchezza, pensa a visitare il medico il prima possibile. Negli ultimi tempi la vostra preoccupazione principale è la stabilità finanziaria e che vi ha portato a lavorare molto e passare poco tempo con la vostra famiglia, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare. Cerca di capire un membro della tua famiglia che si comporta in un modo che non corrisponde ai soliti schemi. Prova a metterti nei loro panni invece di essere aspramente critico.

Scorpione

Dovresti dimenticare le offese e le lamentele, sbarazzarti dei rancori e guardare avanti. Se spendi le tue energie in sterili vendette, non prospererai. Non tenere conto dei consigli di una persona che insistentemente vuole che tu intraprenda una strada che non merita alcuna fiducia, segui il tuo istinto. In questi giorni sviluppi un’attività mentale positiva che avvantaggia notevolmente la tua stabilità e rende calme le tue relazioni personali. Buon momento per comunicare i tuoi progetti.