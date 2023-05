Oroscopo Paolo Fox domani 28 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Un litigio ti lascerà l’amaro in bocca, ma non devi scusarti troppo in fretta, perché altrimenti il ​​litigio sarebbe stato inutile. Se vuoi che i tuoi progetti vadano come desideri, devi dedicargli molto più tempo. Sebbene la tua intuizione ti guidi correttamente, ciò non ti esenta dal lavoro. La convivenza di coppia è sottoposta a una tensione oggi difficile da sopportare. Solo la comprensione e l’amore possono superare gli ostacoli che la routine ti mette sulla strada

Toro

Molta enfasi è posta oggi sulla tua capacità di convincere gli altri. Il tuo segreto è rendere attraente il tuo punto di vista, e per questo hai il dono delle parole. Prendersi cura di molte cose contemporaneamente è quasi sempre un disastro per te, anche se sei costretto a farlo dalle circostanze. Prova a fare un elenco ed elimina il meno importante. La tua relazione è svanita nel corso degli anni, ma ciò non significa necessariamente che l’amore sia svanito. Si è appena evoluto. I tuoi dubbi non sono fondati.

Gemelli

Oggi otterrai la diagnosi corretta di un problema la cui risoluzione ti ha resistito nonostante i tuoi sforzi. L’ispirazione ti verrà casualmente. Un cambiamento nel tuo aspetto esteriore non ti danneggerebbe affatto, perché ti sentiresti un po’ più a tuo agio con te stesso e ti solleverebbe il morale. Non preoccuparti di spendere un po’ di soldi. Hai bisogno che le cose vadano bene la prima volta e tutto ciò che inizi ad avere un risultato immediato, la tua mancanza di pazienza ti porta a stati di disperazione infondata.

Cancro

Tutto ciò che ha a che fare con le vendite è dalla tua parte e otterrai risultati migliori di quanto avevi previsto. Approfitta dell’opportunità e non aspettare. Inizi ad identificarti più con un progetto personale che fino ad ora è stato un po’ green che con il tuo lavoro abituale, potrebbe essere il momento di diventare indipendente. Un po’ di tatto ti aiuterà più di ogni altra cosa al lavoro, soprattutto se desideri che gli altri ti aiutino volontariamente nei tuoi progetti.