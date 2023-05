Oroscopo Paolo Fox 28 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Non lasciarti consumare da richieste esterne poco importanti perché hai altre priorità su cui concentrarti. Di solito, dici di no con fermezza, ma lascerai che il tuo partner o un bambino ti prendano in consegna. Con gioia cederete a tutti i suoi capricci. L’eccezione non conferma la regola, Ariete. Devi avere la tua famiglia intorno a te e, se possibile, sceglierai di trascorrere la giornata con loro. Salva il tuo lavoro e metti il telefono in modalità silenziosa. Puoi tornare al lavoro domani senza sentirti in colpa.

Toro

Sii abile nel trattare con genitori e capi perché in fondo ti senti ribelle. Non vuoi che ti venga detto cosa fare. Non fare nulla di cui poi ti pentirai. Toro, rischi di parlare troppo velocemente. I tuoi contatti sociali saranno molto buoni per la tua autostima. Non essere lasciato solo. La tua audacia ti porterà attraverso intensi momenti emotivi. Non controllare il tuo entusiasmo. È adatto alla situazione e può solo portarti immensa soddisfazione. Dichiara il tuo amore ai quattro venti.

Gemelli

Vacci piano oggi perché molte persone sono improvvisamente attratte da tutti i tipi di interruzioni. Vai con attenzione. Sarai più sensibile al freddo, quindi avvolgi e muovi di più il tuo corpo. Il tuo senso dell’umorismo sarà essenziale per evitare conflitti. Aspetta qualche giorno prima di iniziare con qualcosa di serio. Tuttavia, Gemelli, troverai difficile contenere il tuo entusiasmo quando si tratta di amore. È attraverso questo che diventerai ancora più vicino al tuo partner. La tua audacia è una qualità positiva.

Cancro

Il tuo ottimismo e le tue abilità sociali ti renderanno fortunato oggi. Le relazioni vincenti sono in vista. Avrai difficoltà a decidere tra i tuoi bisogni di compiacimento e la pace interiore. L’idea di giocare secondo le regole nel senso più ampio del termine sembra del tutto irrealistica. Vuoi distinguerti. Sarai coraggioso ed entusiasta di fronte ai cambiamenti che saranno possibili, Cancro. Convincere le persone sarà facile. In amore, le acque sono calme.

Leone

La tua energia psichica sta aumentando, stai facendo un grande successo e condividerai questa energia con le persone che vedi. Chi ti circonda sembra più imprevedibile del solito. Dai un’occhiata più da vicino a ciò che ti offrono. Leone, stai aprendo la strada, senza che la gente veda o se ne accorga. Non c’è dubbio che raggiungerai i tuoi obiettivi e che i bei tempi stanno arrivando nell’area di lavoro o con gli studi.

Vergine

Oggi qualcosa legato al tuo lavoro subirà alterazioni o interruzioni. In effetti, è probabile che ci siano discussioni con i tuoi coetanei. Vergine, non sottovalutare mai il potere della cortesia. Un approccio più morbido alle cose sarà il modo migliore per persuadere le persone, anche se sembra difficile. Tuttavia, non sarai sottile quando si tratta di mostrare la portata dei tuoi desideri amorevoli. Il modo in cui mostri le cose disarmerà il contrario e questo faciliterà il successo con nuove conquiste.

Bilancia

Ricreare te stesso nel passato si riduce a non osare andare nel futuro. Devi rinfrescare le tue idee. Sareste molto più felici se affrontaste razionalmente le questioni che vi riguardano. Non sembrare troppo freddo solo perché vuoi mantenere le cose in equilibrio. Questo ti separerà dagli altri, Bilancia. Dovrai andare a poco a poco per tenere il passo con i cambiamenti che stanno avvenendo al lavoro e tutto andrà bene.

Scorpione

Avrai ragione a non prenderti molto sul serio oggi, segui solo ciò che fanno gli altri. Hai difficoltà a tenere i piedi per terra. Dimentica le scartoffie, Scorpione. Ti senti bene e vuoi essere vicino alle persone, essere amato. La luna ti spingerà a rimetterti in contatto con una parte della tua famiglia che avevi perso di vista da poco o a frugare tra ricordi dimenticati. Sarà bene per te scavare nel tuo passato.

Sagittario

Rimani aperto ai consigli degli altri perché ti permetteranno di migliorare i tuoi piani futuri. Il tuo umore tende al disturbo mentale, anche se oggi sarai più efficiente nelle questioni pratiche e scarterai tutto ciò che è completamente superfluo. Sagittario, sarai più possessivo con i tuoi cari. Ma fai attenzione a non sforzare inavvertitamente troppo la mano, anche se è a causa di un crescente bisogno di sicurezza emotiva.

Capricorno

Proteggi i tuoi beni oggi stesso da perdite, furti o danni perché qualcosa di imprevisto potrebbe improvvisamente avere un impatto sui tuoi beni. Capricorno, tieni gli occhi aperti. Non esaurirti cercando a tutti i costi di convincere gli altri. Vai per la tua strada senza aspettare la loro approvazione. Venere ti influenzerà a rivedere il passato. Ottieni tutto ciò che puoi da esso, ma rendilo utile per il futuro. I tuoi colleghi mettono alla prova la tua fedeltà. Non ascoltare i pettegolezzi intorno a te.

Acquario

Dovresti arrivare di più al punto perché oggi potresti trovarti di fronte a opportunità insolite ma positive. I tuoi sforzi sul fronte dei rapporti di lavoro saranno estremamente positivi e ti faranno guadagnare riconoscimenti. Puoi negoziare senza preoccupazioni. Tuttavia, sarai troppo duro e intransigente con gli altri, Acquario. Nella tua vita amorosa, hai una predilezione sempre crescente per i giochi di ogni tipo. La tua indifferenza potrebbe farti ferire il tuo partner o perdere una nuova conquista.

Pesci

Se oggi ti fanno una proposta per andare da qualche parte o incontrare qualcuno, accettala perché ti permetterà di avanzare nel campo sociale. Non perdere questa occasione. Pesci, sarai in grado di dimostrare che le tue opinioni e il tuo ragionamento sono corretti e che i tuoi istinti economici sono oggettivi. Nella sfera affettiva, ricorda di tenere la testa bassa per proteggere la tua vita amorosa lontano da tutto e tutti. Se riesci a farlo, Pesci, niente può disturbarti. Guardando profondamente negli occhi del tuo amante, sarai circondato dalla felicità. Per favore, godetevi questi momenti.