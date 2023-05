Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 28 maggio al 3 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore:

Gli Acquario vivranno una settimana di apertura e connessione nella sfera sentimentale. Se sei single, potresti essere attratto/a da persone insolite e affascinanti. Le coppie consolidate avranno l’opportunità di approfondire la comunicazione e di esplorare nuove dimensioni della relazione. Sii autentico/a e segui il tuo istinto.

Lavoro e carriera:

Nel campo lavorativo, gli Acquario potrebbero affrontare nuove sfide che richiedono creatività e originalità. Sfrutta al massimo la tua intuizione e le tue idee innovative. Non temere di uscire dagli schemi e di proporre soluzioni non convenzionali. Il successo arriverà attraverso la tua audacia e il tuo spirito indipendente.

Salute:

Per quanto riguarda la salute, gli Acquario dovranno prestare attenzione al loro benessere emotivo e al riequilibrio energetico. Trova momenti di pace e tranquillità per ricaricare le tue energie. Dedica del tempo a pratiche come la meditazione o lo yoga. Mantieni uno stile di vita equilibrato e ascolta le esigenze del tuo corpo e della tua mente.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore:

I Pesci vivranno una settimana di sensibilità ed emozioni nella sfera sentimentale. Se sei single, potresti sperimentare un’intensa attrazione per qualcuno che incarna i tuoi ideali romantici. Le coppie consolidate potrebbero trovare nuovi modi per esprimere il loro amore e la loro comprensione reciproca. Sii aperto/a all’amore in tutte le sue sfumature.

Lavoro e carriera:

Nel campo lavorativo, i Pesci potrebbero affrontare nuove opportunità che richiedono la loro creatività e la loro empatia. Metti in mostra le tue abilità comunicative e il tuo spirito collaborativo. Sii aperto/a alle nuove idee e alle prospettive diverse. Il successo arriverà attraverso la tua dedizione e la tua capacità di connessione con gli altri.

Salute:

Per quanto riguarda la salute, i Pesci dovranno prestare attenzione alla cura del loro benessere emotivo. Cerca di trovare momenti di calma e riflessione per mantenere l’equilibrio interiore. Dedica del tempo a pratiche che ti rilassano, come la lettura o la musica. Prenditi cura di te stesso/a e ascolta le tue esigenze personali.