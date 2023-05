Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 28 maggio al 3 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore:

I Scorpione vivranno una settimana intensa e appassionata nella sfera sentimentale. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti affascina profondamente. Le coppie consolidate potrebbero sperimentare una maggiore intensità emotiva. Sii aperto/a alla vulnerabilità e alla comunicazione sincera con il tuo partner.

Lavoro e carriera:

Nel campo lavorativo, i Scorpione potrebbero affrontare sfide stimolanti che richiedono il loro acume mentale. Mostra la tua determinazione e la tua capacità di prendere decisioni rapide. Sii aperto/a alle nuove idee e non temere di assumere rischi calcolati. Il successo arriverà attraverso la tua dedizione e perseveranza.

Salute:

Per quanto riguarda la salute, i Scorpione dovranno prestare attenzione alla gestione dello stress e alla cura del proprio benessere mentale. Trova dei momenti di relax e di distensione per bilanciare le tue energie. Dedica del tempo a pratiche come la meditazione o lo yoga per rilassare la mente e rafforzare il corpo.