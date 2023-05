Oroscopo Paolo Fox domani 28 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

La vostra unione sentimentale con una persona dal carattere forte può portarvi molti problemi in futuro, l’amore vi spinge, ma dovreste riflettere. Nonostante i rischi che corri, le cose ti stanno andando molto meglio di quanto avresti potuto aspettarti, ma la tua serie fortunata sta per esaurirsi. D’ora in poi, stai attento. Il tuo alto livello di energia ti spinge a essere più coinvolto nel lavoro, guidando nuove iniziative che i tuoi capi non trascureranno. Hai molte possibilità di successo.

I problemi che sta attraversando la tua relazione hanno origine nella gelosia, tua o del tuo partner. Hai bisogno di più fiducia reciproca. Hai già provato abbastanza, è ora di abbandonare quel progetto che non riesci a farlo funzionare anche usando tutta la tua energia. Se continui, ti esaurirai per niente. Dovresti prenderti un po’ più cura della tua salute fisica, perché la debolezza di cui soffri sta iniziando a pesare sulla tua salute mentale. Corri il rischio di rasentare la depressione.

Acquario

Vivi alcuni giorni di estrema sensibilità in cui tutto ciò che accade intorno a te ti colpisce, e questo è fonte di continui attriti e discussioni. modera te stesso. Non sei nella forma migliore e sebbene i problemi di salute non siano gravi, il tuo corpo ha bisogno di più riposo e cure del solito. Migliora la tua dieta. Non permettere che i problemi economici influenzino la tua famiglia e il tuo rapporto sentimentale. È un urto temporaneo che sarai in grado di sollevare con un po’ più di lavoro.

Pesci

Nessuno mette in dubbio la tua ambizione, nemmeno i tuoi superiori, ma negli ultimi tempi hai messo da parte i tuoi progetti per motivi personali. Iniziano a prendere forma progetti molto interessanti in campo economico, che ti permetteranno notevoli sgravi, con pochissimo sforzo otterrai molta redditività. Hai molto da imparare dalle persone intorno a te, non puoi continuare a comportarti in modo superbo come hai fatto finora. L’umiltà ti farà crescere.