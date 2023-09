Oroscopo Paolo Fox domani 28 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L’amicizia è una delle cose più preziose e importanti per te e oggi avrai il sostegno o l’aiuto di una delle persone che più stimi e apprezzi, grazie alla quale la giornata andrà bene e le difficoltà si risolveranno molto più facilmente. ti aspettavi. Il destino ti restituisce l’aiuto che hai dato in passato.

Capricorno

Non lasciarti coinvolgere in discussioni e conflitti su piccole cose e dettagli che, in realtà, possono solo portarti problemi. E oggi l’influenza di Saturno aiuterà a far emergere il lato negativo che tutti noi abbiamo. Ma ora il tuo destino è molto ben orientato e non dovresti lasciare che niente e nessuno te lo rovini.

Acquario

Tendi sempre ad andare nella direzione opposta rispetto alla maggior parte delle persone e oggi, che sarà una giornata difficile o complicata per la stragrande maggioranza, tuttavia, per te avrà un orientamento molto più positivo, o ti sentirai così internamente, anche se Se dovrai lottare con molte difficoltà, la gioia regnerà nel tuo cuore.

Pesci

Non lasciarti coinvolgere dai problemi degli altri perché alla fine potresti ricevere uno schiaffo o, nel migliore dei casi, aiutare una persona cara potrebbe rivelarsi più costoso del previsto. Oggi è meglio per te seguire la tua strada e occuparti dei tuoi affari se vuoi che la giornata sia positiva. Fai attenzione quando presti denaro.