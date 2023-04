Oroscopo Paolo Fox domani 29 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Le richieste che circolano intorno a voi vi fanno dubitare. Ariete, cerca di ricordare dove vuoi andare. La tua oscillazione tra azione e apatia mostra che dovresti prendere le cose lentamente. Una telefonata, una lettera, un’e-mail o una conversazione fanno prendere una svolta inaspettata alla tua vita amorosa. Dovresti prenderti il tempo prima di prendere una decisione radicale. Per prima cosa devi saperne di più. Sarebbe meglio percorrere la strada prima di imbarcarsi in audaci avventure.

Toro

Ti piacciono le comodità più della maggior parte dei segni, quindi oggi fai qualcosa che ti piace, soprattutto in termini di piacere, cibo, gite divertenti, attività sportive e ricreative. Dovresti prestare attenzione ai tuoi capricci ed esprimere i tuoi impulsi creativi. Le tue emozioni si stanno calmando e appiattendo. Toro, stai per scacciare i dubbi che ancora ti infastidivano la scorsa settimana. Non esitate a porre domande scottanti. A tutti gli effetti, sarà una giornata di svago, dedicata al piacere e alla bellezza.

Gemelli

La necessità di agire può spingerti a prendere decisioni affrettate, quindi cerca di farlo obiettivamente. Organizza il tuo tempo a tuo favore. Non prendere le cose troppo sul serio. Le tue facoltà critiche saranno elevate. Questo non sarà un atteggiamento molto costruttivo e sarebbe meglio se trovassi qualcosa da fare con le tue mani o praticassi uno sport. Gemelli, la tua tendenza alla contraddizione ti porta a conflitti irrisolvibili. Devi fare un passo indietro.

Cancro

Il ritmo delle tue giornate è accelerato perché sei così occupato. Appuntamenti, brevi viaggi e più tempo con i tuoi fratelli, parenti e amici fanno parte del tuo fitto programma. Tuttavia, stai mettendo tutta la tua energia in azioni costruttive. Pensa a rilassarti per mantenere l’equilibrio. La fortuna è dalla tua parte nella tua vita amorosa e le tue speranze sono buone, il che ti dà la forza di mettere in pratica i tuoi buoni propositi. Cancro, se sei single, aspettati un incontro straordinario.

Leone

Le vostre preoccupazioni oggi saranno di natura materiale. La luna ti incoraggerà a pagare i tuoi debiti, richiedere un prestito per un progetto specifico o recuperare i soldi che ti sono dovuti. In ogni caso, risolverai i tuoi affari in modo accurato e onesto. Non avrete problemi ad essere concilianti e positivi. Evita di fare promesse che non potresti mantenere e non cercare di impegnarti in conversazioni dettagliate con i tuoi cari. Vai avanti con la tua vita, Leone.

Vergine

Il clima è costruttivo e gratificante sul fronte delle relazioni e la fortuna ti accompagna a stringere nuovi legami. Anche se il tuo entusiasmo è visto come arroganza, dovresti attirare un sostegno positivo. Vergine, oggi saprai come assicurarti di essere la persona chiave nel cuore di qualcuno di speciale. Tu e il tuo partner avrete momenti intensi. L’amore e l’unione andranno di pari passo e troverai più facile trasmettere i tuoi messaggi subliminali, dove le parole non lo faranno.

Bilancia

La luna ti incoraggerà a prenderti del tempo in relativa solitudine, per darti l’opportunità di fare una lucida revisione delle tue aspirazioni, desideri e obiettivi. Questo sarà un periodo di analisi approfondita e valutazione accurata, che si desidera mantenere se si vogliono evitare battute d’arresto, fallimenti e delusioni. Bilancia, dovrai trovare un modo costruttivo per parlare con il tuo partner. Il tuo ragionamento ti consente di trascurare i dettagli, dove normalmente avrebbero provocato reazioni negative.

Scorpione

Scoprirai lati inaspettati di chi ti circonda. È un giorno di sorprese. La tua mente va a duecento ore ed è piena di nuove idee. Pianifica la tua azione a lungo termine, ma senza farti prendere dal panico. La tua serenità si sta diffondendo positivamente intorno a te. Avrai l’opportunità di lavorare su un’amicizia. Alcuni Scorpioni stanno sopprimendo i loro sentimenti. Hanno la tendenza a chiudersi in se stessi e le persone si arrabbieranno se non fai uno sforzo per separare la vita privata da tutto il resto.

Sagittario

Dovresti andare dietro a quello che vuoi perché oggi tutti ti guardano benissimo. Sei assorbito dai tuoi obblighi, ma non farti prendere totalmente da essi. Dovrai forzare l’argomento per avere un po ‘di tempo per te stesso. Sagittario, sei combattuto tra il tuo bisogno di stabilità e sicurezza emotiva e il tuo crescente bisogno di passione. Non dovresti presumere che dovrai sacrificare uno per l’altro. Cerca un altro modo che troverai sicuramente.

Capricorno

Dovresti sforzarti di evitare ritardi e problemi futuri. La routine al lavoro continuerà a rimbombare in modo efficiente e nel complesso avrai l’opportunità di riflettere su un domani più costruttivo e appagante, poiché non avrai problemi a mettere in ordine le tue idee. Emotivamente, sarai nervoso e userai questo come un’opportunità per sfogarti con un amico o cercare di mantenere le distanze. Capricorno, dovresti buttare via i tuoi dubbi immaginari e andare avanti.

Acquario

Oggi non dovresti affrettarti in nulla, qualunque cosa tu faccia. Acquario, devi ancora essere in grado di fare un passo indietro emotivamente prima di prendere una decisione su qualsiasi cosa. La tua audacia porterà energia alla tua relazione e ispirerà le tue parole. Questo ti darà la possibilità di mostrare al tuo partner quanto sei attaccato e quanto sono profondi i tuoi sentimenti. Il tuo stile creativo potrebbe essere limitato dall’influenza piuttosto monotona della luna, che porterà poche sorprese.

Pesci

Oggi dovrai essere più paziente con i tuoi partner e amici intimi perché Marte infuocato renderà molto facile irritarsi con qualcuno. Tuttavia, sei più consapevole delle tue esigenze pratiche e sarai in grado di trasformarle in una risorsa. Pesci, sarà una giornata meravigliosa se ti scrollerai di dosso la tua leggendaria apatia e farai uno sforzo per andare verso gli altri invece di aspettare che vengano verso di te. L’amore, il partner fedele, il prezioso collaboratore, il simpatico direttore di banca possono benissimo essere a pochi metri da te.