Oroscopo Paolo Fox domani 29 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: Condividere è meglio che appropriarsi, chiedere meglio che dominare, convincere meglio che sottomettersi. Registra queste parole in fiamme. Amore: gratificare la sessualità renderà meno importanti i brutti momenti della coppia. Crea nuove situazioni. Ricchezza: Tra te ei tuoi superiori c’è un buon rapporto perché eviti di spaventarli con vanterie di ambizione, continua così. Benessere: sentirai di avere molta energia per eseguire quell’operazione che è stata ritardata da molto tempo. Sei fisicamente in grado di farlo.