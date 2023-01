Oroscopo Paolo Fox domani 3 gennaio 2023, lo zodiaco migliore

ARIETE

La tua mente ora tende a volgersi verso il sottile, lo spirituale, l’artistico, lo psichico e tutto ciò che trascende la vita materiale. Usa questo potenziale per incanalare idee e concetti importanti dall’inconscio collettivo. Buon periodo per tacere e ascoltare internamente. Ottimo anche per pratiche terapeutiche, artistiche e spirituali.

TORO

La tua mente ora si rivolge a gruppi, amicizie e social. Cerca di comunicare quello che chiede la tua sensibilità. Le conversazioni con gli amici saranno utili, purché il lato emotivo sia veramente presente. Cerca di comunicare tramite Internet, social network e media. Il tuo contributo al collettivo dovrebbe essere pubblicizzato.

GEMELLI

Mercurio, il suo sovrano, fa emergere più sensibilità nei Pesci acquatici. Questa sensibilità sarà incanalata, in particolare, nella carriera, negli impegni e nell’uso dell’autorità. Cerca una comunicazione professionale, pubblicizza di più il tuo lavoro e migliora le tue tecniche. Sarai più devoto a ciò che devi fare e soddisfare.

CANCRO

La tua mente si rivolge maggiormente al quadro generale della vita, alle grandi possibilità, all’espansione, al ragionamento sulla fede e sul significato della vita. Lascia che la tua curiosità prenda il volo. Sarà più comunicativo e diffonderà maggiormente ciò che sente, crede e ama. È ora di pensare in grande ed espandere le tue idee.

LEONE

La tua mente si rivolge a profondità emotive e problemi più nascosti. Cerca di comprendere razionalmente le tue emozioni più difficili, ma anche di essere gentile con te stesso. Anche la sessualità permea maggiormente il suo campo mentale. Questa mente investigativa ti porterà a intuizioni e conclusioni brillanti, ma devi fluire e sentire.

VERGINE

Mercurio, il suo sovrano, fa emergere più sensibilità nei Pesci acquatici. Questa sensibilità è particolarmente espressa nelle relazioni, nel romanticismo, nelle collaborazioni e nella vita sociale. Il bisogno di esprimersi più affettuosamente all’altro sarà alto. Cerca di parlare e cerca anche di ascoltare. Meno critiche, ma accettazione ed empatia. Le esperienze con un’altra persona saranno importanti.

BILANCIA

La tua mente si rivolge al lato pragmatico e oggettivo della vita. La tua sensibilità e consegna sono incanalate in compiti di routine, assistenza domiciliare, salute e corpo fisico. Anche la tua comunicazione sul lavoro è stimolata. Fai tutto questo, ma senza perdere sensibilità e intuito. Ascolta le intuizioni che renderanno più facile la tua vita materiale.

SCORPIONE

La necessità di comunicare ed esprimere chi sei sarà alta con questa posizione. Forse sei molto più flessibile, adattabile e divertente di quanto spesso lasci intendere. Cerca di esprimere la tua sensibilità. Anche la sua capacità di leadership attraverso il linguaggio amorevole diventa maggiore. I romanzi richiedono giocosità, leggerezza e un tono romantico.

SAGITTARIO

La tua mente ora si rivolge all’interno, chiedendoti di connetterti con le tue radici, casa e senso di nutrimento interiore. Cerca di parlare di più dei tuoi sentimenti ed emozioni. Cerca anche la comunicazione nel contesto familiare e personale. Buon momento per riorganizzare la casa. Cerca anche momenti di meditazione e connessione con la tua sensibilità.

CAPRICORNO

La tua mente sarà molto più attiva durante questo periodo. Cerca di sperimentare la tua curiosità e forza intellettuale. La tua mente sarà aperta a nuove informazioni e linee di studio. Comunica di più con i tuoi fratelli, vicini, conoscenti e persone intorno a te, ma senza dimenticare la sensibilità. Vedi l’amore nella vita sociale e intellettuale.

ACQUARIO

La tua mente si rivolge al lato più pragmatico della vita. Pensieri concreti. Le finanze saranno un punto importante qui, cerca di riflettere e mobilitare quest’area. Comunica di più i tuoi talenti e diffondi il meglio di ciò che hai da offrire. Cerca anche alternative e nuove possibilità. Anche qui la mente chiede momenti di riposo.

PESCI

Mercurio nel vostro segno (solare o ascendente) aumenta la vostra capacità comunicativa. Sarà più divertente ed espressivo. Cerca di portare la leggerezza di questo pianeta nella tua vita. Sii adattabile, leggero e cerca di ridere di più delle situazioni, non prendendo tutto così sul serio. Momento per vedere possibilità e anche nuove sfaccettature di te stesso.