Oroscopo Paolo Fox domani 3 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Cerca di fare più lavoro possibile, perché tra non molto nella tua vita appariranno problemi che richiederanno tutta la tua attenzione e il tuo tempo. Se hai un colloquio o un appuntamento importante oggi, preparati in anticipo. L’immagine e la prima impressione che ricevono di te possono essere molto importanti. La giornata sarà segnata dal nervosismo, anche se alla fine tutto finirà bene se saprai prendere la situazione con calma. Potresti perdere qualcosa di importante.

Prenditi cura un po ‘di più della tua dieta, soprattutto dovresti fare a meno di cibi con troppi grassi e panini eccessivi e zuccheri nocivi. Riesci a realizzarti in una questione importante che ti ha tenuto impegnato negli ultimi tempi grazie all’impulso di una persona che si fida completamente di te. Gran parte delle tue paure e preoccupazioni in relazione alla tua vita amorosa non hanno un vero fondamento. Vedrai di persona molto rapidamente.

Bilancia

La giornata sarà scandita da problemi legati ad un guasto meccanico. Troverai difficile riportare le cose alla normalità. Rimani fedele agli standard che ti sei dato per relazionarti con gli altri. Se ti lasci trasportare dalle attrazioni a prima vista, ti sbaglierai. Cerca di evadere dalla routine dei bar e cerca nuove sensazioni, soprattutto all’aperto. Il tuo spirito ti ringrazierà molto e anche i tuoi polmoni.

Scorpione

Si avvicinano i tempi degli impegni sentimentali. Tutto sembra favorevole a fidanzamenti o matrimoni. Metti tutto il tuo impegno per sigillare queste relazioni fin dall’inizio. Cura un po’ di più le tue abitudini alimentari, perché il disordine e la mancanza di equilibrio stanno minando la tua salute senza che tu te ne accorga. Includi più frutta e verdura nella tua dieta. Le questioni del lavoro non promettono bene oggi. Assicurati che le iniziative che prendi siano ben studiate e supportate da persone solvibili.