Oroscopo Paolo Fox domani 31 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Grande sensibilità in campo amoroso, stanno arrivando momenti di grande stabilità emotiva. Qualsiasi cosa tu faccia con il tuo partner sarà molto divertente. Alcune usanze stanno cominciando ad essere anacronistiche, non si adattano molto al tuo stile di vita attuale e devi sbarazzartene il prima possibile. Nella tua casa, cerca l’armonia. Il tuo ottimismo è segno che dentro di te le cose stanno andando bene, dopo i momenti di ansia che hai dovuto attraversare. Vivi intensamente.

Toro

Non puoi sempre imporre il tuo punto di vista e condizionare i piani delle persone intorno a te, per quanto tu creda di essere in possesso della ragione. Se stai cercando un partner, è meglio cambiare il tuo ambiente, perché in quello attuale avrai un momento molto difficile. Le nuove arie ti gioveranno e incontrerai anche nuove persone. Non è questo il momento delle indecisioni in campo sentimentale, non ci sono mezze misure o sterili precauzioni. Devi mettere tutta la carne sulla griglia e scommettere molto sul tuo amore.

Gemelli

Non trascurare gli appuntamenti che hai con il medico, è conveniente per te mantenere uno stretto controllo della tua salute perché non sei al meglio. Se stai pensando di ridipingere, scegli colori allegri. Tutto ti riporta a un altro giorno di monotonia e ti sarà difficile sfuggire alla routine, ma il tuo spirito chiede un po’ più di gioia. Fai del tuo meglio per liberarti da coloro che ti trattengono. A poco a poco esci dal caos sentimentale in cui hai cercato di navigare negli ultimi tempi. Le cose iniziano a diventare chiare a tutti e questo ti aiuterà a stabilizzarti.

Cancro

Se non ti svegli dal tuo letargo, questi giorni saranno lunghi e noiosi. Con un po’ di fantasia puoi divertirti in compagnia di amici. Tutto ciò che ha a che fare con i sindacati: impegni, matrimonio o contratti, ha ottime aspettative in queste date. Non aver paura di timbrare la tua firma. Non è niente di premeditato, ma tendi a imporre la tua volontà a chi ti circonda semplicemente perché credi che vinceranno tutti. Dovresti ascoltare le opinioni degli altri.