Oroscopo Paolo Fox domani 31 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Non hai bisogno di molti soldi per fare le cose che vuoi, ma non puoi pretendere che tutto esca gratis, tanto meno che gli altri ti paghino per questo. Il desiderio di entrare in complicazioni ti accompagna per tutta la giornata. Inquietudine e curiosità si mescolano per portarti su sentieri poco sicuri e sconsigliati. Hai fatto un salto molto forte nella tua vita sociale, passando da una quasi totale inattività a molteplici impegni sia diurni che notturni. Possono soffocarti.

Vergine

La fiducia che siete riusciti a sviluppare in voi stessi vi offre le chiavi del successo, molto chiaramente in campo sentimentale, e nella vostra vita in generale. Ti mancano obiettivi, traguardi da raggiungere a breve termine, tese da coprire per sentirti ancora più vivo. La monotonia è calma, ma alla fine finisce per far saltare i nervi. Presta un po’ più di attenzione a tutto ciò che ha a che fare con la tua casa. Dedica del tempo a migliorare l’ambiente fisico in cui trascorri molto tempo, ti sentirai più utile e ti ringrazieranno per questo.

Bilancia

Emani un’attrazione speciale verso le persone del sesso opposto, qualcosa di cui dovresti approfittare per incontrare persone. Non sai mai dove troverai l’amore. Non sei obbligato a sopportare ciò che ti dà fastidio, sei nei tuoi diritti se scegli di protestare. Se chiarisci le cose, vivrai molto più calmo e in pace con te stesso e con chi ti circonda. Oggi sarai coinvolto in una rissa o discussione che non ti riguarda, ma che non potrai evitare. Non optare chiaramente per nessuna delle due parti o perderai amici.

Scorpione

Devi essere più realistico quando crei aspettative sulle persone intorno a te, perché non sono sempre disposte a dare tutto ciò che desideri. Resisti con tutte le tue forze ai cambiamenti che stanno arrivando nel tuo ambiente e lo fai per semplice testardaggine e paura dell’ignoto. In realtà, questi cambiamenti ti avvantaggeranno. Buona giornata per uscire e conoscere nuove persone, non perdere l’occasione di stringere nuove amicizie con persone che arricchiranno la tua esistenza. Se ti ancori, ti annoierai.