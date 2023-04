Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 4 aprile 2023: cosa dicono gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

Le questioni che ti preoccupavano di più quotidianamente non ti preoccupano più così tanto oggi, Leone. Non ti senti più ansioso e sei riuscito a riprenderti un po’ dalla crisi, anche se non ancora troppo. Non è che le circostanze siano cambiate, è che hai cambiato atteggiamento e sei passato dalla fase di negazione a quella di accettazione. È la cosa migliore che potresti fare perché l’altro serve solo a rendere la vita amara ogni giorno. Questo è quello che c’è e con esso devi combattere. Oggi ti torneranno in testa alcune idee che vuoi mettere in pratica. Va bene fare progetti, Leo, ma pensa che ora non devi accelerare, ma consolidare.Realizza quanto suona bene tutto ciò che hai in testa. Solleva già quello spirito! La fortuna è intorno a te e te ne accorgerai presto.

VERGINE

Una notizia che può raggiungerti oggi ti porterà grande gioia e grande eccitazione, Vergine. Qualcosa che hai trovato difficile credere che ogni giorno potesse materializzarsi sta per accadere. Sei uno dei pochi che in questi giorni un po’ malinconici camminerà soprattutto con lo spirito. Sei stato tu stesso, con il tuo atteggiamento di collaborazione e buona sintonia con gli altri che hai adottato quotidianamente, a far soffiare il vento a tuo favore ora. E hai tutte le vele spiegate. Quel vento ti porterà in un porto che sognavi ogni giorno da tanto tempo. Vedi che non importa quanto avverse siano le circostanze, ci deve sempre essere spazio per la speranza,Vergine. In questi tranquilli giorni di Pasqua avrai tempo per riflettere che prima non avevi. Ringrazia l’Universo oggi.

BILANCIA

Oggi, Bilancia, dovresti dare la priorità ai tuoi problemi personali, in particolare all’amore. Ora sei protetto da una congiunzione astrale che giova al tuo benessere emotivo. Se hai una compagna, ti farà bene parlare a lungo con lei, segnalarle qualche questione che hai in sospeso o dubbi che vuoi chiarire quotidianamente. Chiarire i concetti e la relazione sarà rafforzata. Se non hai ancora trovato la tua dolce metà ma vuoi qualcuno al tuo fianco, pensa a chi potrebbe occupare quel posto speciale nel tuo cuore. Rifletteteci, anche se di questi tempi questa faccenda vi costa un po’. Non considerarlo irrilevante perché è importante. Dalle tue conclusioni di oggi può derivare la tua felicità futura,Libbra. Approfitta anche del momento di riflessione per renderti conto che questa “disputa” che hai quotidianamente con qualcuno vicino a te è una solenne sciocchezza. Risolvi tutte queste differenze.

SCORPIONE

Se oggi, Scorpione, ti viene in mente qualcosa per cui combatti quotidianamente da un bel po’ di tempo e che non si è ancora concretizzato, pensaci positivamente, visualizzalo già fatto. Adesso ti senti già un po’ più forte, hai recuperato energia, ma devi fare tutto il possibile per liberarti dall’ansia che ti impedisce di goderti appieno le cose. Se ti rilassi, tutto diventerà molto più sopportabile. È a casa tua, dove troverai la pace e l’armonia di cui hai bisogno quotidianamente. Apprezzalo di più e renditi conto che chi vive con te ti avvolge in ogni momento e ti adora. Se è il tuo partner, rifletti oggi su quanto sei fortunato ad avere con te la persona che ami, lo Scorpione.Questi giorni della Settimana Santa sono propizi a queste riflessioni e alla crescita spirituale.