Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 4 aprile 2023: cosa dice lo zodiaco per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

Sai, Sagittario, che devi ascoltare sempre più spesso quello che ti dice il tuo cuore, quella vocina che non puoi sentire ma puoi sentire dentro di te ogni giorno. Quello che ti dice oggi può essere un’opinione contraria a tutti, ma sii convinto di avere ragione. Negli ultimi tempi sei riuscito ad accumulare una grande forza interiore che esce da ogni poro. Fidati del tuo intuito ogni giorno , in questi momenti così potenti. In questi giorni in cui avrai più tempo per pensare, per riflettere su temi che con la frenesia della vita quotidiana non ti erano nemmeno passati per la testa, sei uno di quelli che ne trarrà il massimo, emotivo Sagittario.Stai crescendo spiritualmente e scoprirai sfaccettature in te stesso di cui non eri a conoscenza e che ti faranno guadagnare molti punti.

CAPRICORNO

Oggi si prepara per te una giornata di incertezza, nervi e riflessioni, Capricorno. Ogni giorno ti succedono cose che ti fanno riflettere, problemi che non avevi mai notato e che ora sono diventati qualcosa di molto importante. Avevi sempre creduto che le cose stessero in un certo modo, le analizzavi da un prisma materiale, ma ora ti rendi conto che tutto ha due lati e che c’è anche un aspetto spirituale in ciò che accade. Inizia a sviluppare questa visione da oggi perché certe questioni da cui non vedevi una via d’uscita o che non potevi chiudere potrebbero essere risolte con questa nuova prospettiva. Sarai molto ricettivo oggi ai messaggi e ai segnali che le persone emettono senza rendersene conto, Capricorno.Qualcuno a cui sei molto interessato può farti una grande sorpresa oggi. Renderà la tua giornata.

ACQUARIO

Oggi, Acquario, non lasciare che l’ansia prenda il sopravvento su di te, pensa di avere un modo di vedere le cose che funziona alla grande per te ogni giorno al lavoro, perché ti allontani dalla prospettiva comune e trovi soluzioni migliori ai problemi. Al vostro partner però questo aspetto non piace molto, forse si sente un po’ insicuro riguardo alla vostra grande capacità di affrontare qualsiasi problema. Non preoccuparti perché il resto dell’umanità non la pensa allo stesso modo, tutti ammirano il tuo modo di essere e quel punto di umorismo che metti quotidianamente su ogni argomento. Se sei un Acquario dal cuore ancora libero, oggi è un giorno perfetto per trovare la tua dolce metà. Le stelle ti sono favorevoli.Hai molte possibilità di successo ma devi lanciarti con qualcuno che ti piace davvero.

PESCI

Oggi, Pesci, crederai sicuramente che questa stanchezza che ti affligge quotidianamente questa settimana non sia solo fisica, che sia fuori dal comune, che capiti solo a te e che forse le tue difese siano basse. In parte è il cambio di stagione, queste variabili nella temperatura in cui alcuni giorni sembra che l’inverno non sia partito e altri sembra che sia arrivato agosto. La primavera può portare a questo stato, ma è anche dovuto al passare troppo tempo a casa o al lavoro, con una vita più sedentaria di quanto si vorrebbe. Rivolgiti al tuo compagno di vita o al tuo migliore amico per il supporto di cui hai bisogno in questi momenti di crisi,Pesci. Racconta loro oggi di quelle paure e di quella negatività che ti invade quotidianamente. Ti capiranno e ti aiuteranno a superarlo.