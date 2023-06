Oroscopo Paolo Fox domani 4 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Una migliore organizzazione dei tempi del tuo lavoro significherebbe per te un sostanziale miglioramento delle prestazioni. Ora perdi troppo tempo a causa della mancanza di coordinamento. Le tue difficoltà ad adattarti ai cambiamenti che stanno avvenendo nel tuo ambiente di lavoro ti creeranno più di un problema. Bisogna rompere gli schemi del passato e guardare al futuro. Le tue parole assumono oggi una forza particolare, e non perché tu non dica ciò che hai sempre difeso, ma perché le stelle oggi promuovono in modo insolito le tue proposte. Ti sorprenderà.

Vergine

Il grande salto che hai fatto nella tua vita ha sconvolto non solo la tua esistenza ma, in un certo modo, anche quella delle persone intorno a te. Tienilo a mente quando fai delle valutazioni. Ci sono persone intorno a te che sono profondamente infastidite dalla tua libertà, dalla tua capacità di fare ciò che vuoi, quando vuoi e come vuoi. Sarai il bersaglio dell’invidia. Una persona che apprezzi molto ti deluderà oggi quando ne avevi più bisogno. È il chiaro segno che siamo tutti umani. Non giudicarla solo per questo errore, dalle un’altra possibilità.

Bilancia

Nulla ti sfuggirà, nemmeno il più piccolo dettaglio. La tua capacità di osservazione sarà il tuo miglior alleato per anticipare gli altri nei momenti delicati. A casa una malattia vi circonda tutti. Ti aspetta una ricompensa che arriverà molto presto, anche se dovrai prima essere pronto a guadagnarla. Al lavoro sorgeranno conflitti che non ti riguardano direttamente, ma che ti punteggiano. Una sensazione di solitudine sta cominciando a essere un problema per te, anche se negli ultimi tempi ti ha fatto molto bene. Ora il tuo spirito ha bisogno di condividere e sentirsi parte di qualcosa.

Scorpione

Non dovrai aspettare molto per scoprire chi sono i tuoi veri amici. La crisi che stai attraversando svelerà chi sono coloro che ti sostengono incondizionatamente. A volte tu stesso sei sorpreso dal modo in cui reagisci a situazioni complicate e avverse. Sei capace di superare te stesso quando hai meno a tuo favore. Non deviare dal piano che hai tracciato nemmeno di un millimetro, perché l’unica possibilità che hai di farlo funzionare è che si compia punto per punto. Qualcuno cercherà di romperlo.