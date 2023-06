Oroscopo Paolo Fox domani 4 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

I tuoi risultati professionali dipendono molto dal lavoro di squadra e il tuo ruolo è proprio quello di far funzionare alla perfezione gli ingranaggi. Tu sei l’olio motore. Il tuo mondo è scosso in campo sentimentale e professionale allo stesso tempo. Le cose si faranno difficili per te e ti ci vorrà del tempo per trovare soluzioni valide a tutti i tuoi problemi. Troppe cose si agitano nella tua testa e quel trambusto non ti permette di separare le questioni importanti da quelle che non lo sono. Cerca di liberare la tua mente, rendila vuota e ricomincia.

Il tuo rapporto con il tuo partner non potrebbe essere migliore in questi giorni, tutto funziona perfettamente e questo ti fornisce una grande dose di tranquillità per affrontare fastidiosi problemi professionali. Approfitta dei momenti di ispirazione che ti piacciono per portare avanti il ​​​​più possibile il progetto su cui stai lavorando, anche se devi sacrificare alcuni piani allettanti. Questa fase vitale è segnata da eventi affettivi, soprattutto legati all’amicizia. Succedono cose che riempiono la tua esistenza di sentimenti molto profondi.

Gemelli

Devi essere un po’ più romantico affinché la tua relazione prenda un percorso più appassionato. La routine può trasformare il grigio in qualcosa che è sempre stato come un arcobaleno. Trovi più sassi per strada di quanto pensassi, ma nonostante questo riesci ad andare avanti con dignità. Ti stai abbronzando molto, alla fine raggiungerai i tuoi obiettivi. Se non stai un po’ più attento, puoi ripetere gli errori del passato. Non lo fai intenzionalmente, è il tuo modo di essere, per questo sono necessarie più precauzioni del solito.

Cancro

Non abusare della tua riserva di energia, perché può esaurirsi e tra non molto avrai bisogno di tutte le tue forze per affrontare una crisi psicologica legata ai tuoi genitori. Ti arrivano ottime notizie relative a persone che ora sono lontane da te, ma che hanno ancora un posto importante nel tuo cuore. Sarai pieno di gioia. Di tanto in tanto sei sorpreso dall’atteggiamento del tuo partner. Non è male, significa che hai ancora cose da imparare e che mantieni spazi privati ​​abbastanza ricchi.