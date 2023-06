Oroscopo Paolo Fox 4 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

È possibile che durante il giorno ci possano essere attriti tra alcuni membri della tua famiglia. Più specificamente tra le donne. E tu, Ariete, sarai diviso tra il desiderio che hai di dire loro le verità del barcaiolo e l’amore che, nonostante tutto, provi per loro. Farai bene a non cedere al nervosismo. Ma non rimanere senza parole. Rispondi con calma, ma con fermezza, a qualsiasi pensiero inappropriato.

Toro

Oggi, Toro, sarai particolarmente affettuoso e vicino a tutti i tuoi cari. Inoltre, le influenze planetarie del giorno stimoleranno grandemente l’affetto che avete per tutti loro. Questa sensazione di calore si tradurrà nei molteplici complimenti che farai loro, nei piccoli regali che invierai loro o anche nei grandi abbracci che darai loro. La verità è che durante questo giorno otterrai la tua vena sentimentale e tenera.

Gemelli

Oggi prevarrà il tuo lato piacevole e caloroso, Gemelli. E questo tuo atteggiamento piacerà sia agli uomini che alle donne. Se sei single, ora è il momento perfetto per uscire con i tuoi amici o lasciare che qualcuno che ti piace attraverso un invito che non saranno in grado di rifiutare. Ti senti bene e quell’aura quasi visibile trasformerà anche l’umore delle persone intorno a te.

Cancro

Oggi potresti incontrare qualcuno che non vedi da molti anni e che sarà cambiato considerevolmente. Ad esempio, un amico di scuola. Tanto che sarà lei/lui ad avvicinarsi a te, Cancro, perché non lo riconoscerai. Lei/lui, il brutto anatroccolo della classe, ha subito una metamorfosi. E quando scherza su quanto fosse innamorata di te, ti pentirai di aver indossato un’alleanza.

Leone

Oggi avrai una giornata molto impegnativa, quindi non sarà necessario aggiungere nient’altro. E senza dubbio sarà la tua casa, la tua famiglia o il tuo partner che ti chiederanno di prestare più attenzione a loro, Leone. Tuttavia, dovresti stare attento perché avrai difficoltà a sapere dove si trova il tuo limite. Se vai troppo lontano, potresti anche avere un esaurimento nervoso.

Vergine

Oggi potresti arrivare a comprendere molti misteri o potresti doverne affrontare uno. Vergine, non importa quale terreno sia, professionale o sentimentale, il punto è che oggi potresti trovarti con uno strano file o con un elemento del passato che potrebbe gettare una luce completamente nuova sulla situazione attuale che affronti. Quindi prova a indagare.

Bilancia

Oggi vi sentirete stimolati dalle vostre emozioni. Vedrai che non appena ti appoggi al lato femminile e sensibile della tua personalità, la Bilancia, acquisisci fiducia. C’è un’ondata di esuberanza nell’aria del tempo che ti incoraggia a cercare persone che condividono le tue stesse emozioni e i tuoi sogni. Usa questo lato estroverso e ottimista del tuo ego per far scomparire tutte le aree oscure che potrebbero minare il tuo morale.

Scorpione

Sarebbe meglio se gli Scorpioni potessero usare le energie di questo giorno per osservare ciò che sta accadendo attualmente nella loro vita interiore, possibilmente in tutto ciò che riguarda la loro vita amorosa. Oggi, l’intelletto è interessato agli stati d’animo e alle emozioni, ed è chiaro che hai molte cose da offrire. Se potessi parlare dei tuoi pensieri in modo obiettivo parlandone con un amico, sarebbe perfetto.

Sagittario

Potresti trovare difficile affrontare le tue emozioni oggi. Le cose andranno bene se non ti costringi a comportarti allegramente quando non sei dell’umore giusto per questo o altro. Assumi le conseguenze del tuo umore, buone o cattive, invece di vergognartene. Se ti senti irrequieto o demotivato, non forzarti, Sagittario. Vai a fare una passeggiata, preferibilmente vicino a un fiume o un ruscello, e assicurati di avere una cena buona e abbondante stasera.

Capricorno

Durante il giorno potresti arrivare a chiederti se vuoi dichiararti a qualcuno e, possibilmente Capricorno, è una persona che ami. Il tuo cuore batterà. Sarebbe preferibile che tu rimanessi tranquillo nel tuo angolo, che prendi un foglio di carta e scrivi ciò che senti. Gli incontri che sono un po ‘troppo carichi emotivamente ti riempiranno solo di confusione o addirittura ti causeranno un po ‘di panico.

Acquario

Oggi dovete agire con sobrietà e rigore per essere efficaci quanto la situazione in cui siete coinvolti richiederà. Quando hai a che fare con i tuoi partner, non fare supposizioni finché non ti senti supportato e verifica le informazioni che hai. Acquario, potresti creare una situazione difficile per gli altri, quindi è meglio attenersi ai fatti e fare del tuo meglio per controllare le tue emozioni. In breve, non mescolare i tuoi sentimenti con argomenti.

Pesci

Con questo giorno, Pesci, inizi un periodo che durerà circa trenta giorni in cui è più che chiaro che lavorerai molto. Soprattutto quei membri del vostro segno che negli ultimi tempi hanno intrapreso progetti un po’ fuori dal comune e che, quindi, non sono molto rassicuranti, dovrebbero aspettare che le cose si stabilizzino in qualche modo. Sei in un buon momento per trovare partner adatti.