Oroscopo Paolo Fox domani 4 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

È tempo che tu sia particolarmente severo, che tratti tutti i tuoi affari in modo meticoloso e che quando si tratta di soldi esamini le cose in modo esaustivo. Non essere ossessionato dalla salute, non tutti i disagi sono sintomi di malattie. Più ci pensi, più le cose si complicheranno. La cosa migliore è che te ne dimentichi per un po’. È giunto il momento delle grandi decisioni e per prendere quelle giuste dovrai fare uso delle tue responsabilità. Non dubitare della tua maturità, hai abbastanza capacità, devi solo lanciarti.

Capricorno

Sarà molto difficile per te superare la stanchezza e metterti in chiave positiva per goderti le opportunità della giornata. Con l’aiuto dei tuoi amici puoi ottenerlo. C’è un ottimo rapporto nell’ambiente in cui ti muovi nel tuo spazio per il tempo libero. Sfrutta al massimo il tuo tempo oggi per fare cose in gruppo, indipendentemente dal fatto che il tempo sia giusto o meno. La tua ambizione ti porta a lottare e ad impegnarti a favore degli obiettivi che persegui, ma solo con la tenacia non riuscirai a raggiungere tutto. Dovresti cercare il supporto di persone influenti.

Acquario

Se vivete in coppia vi aspetta in casa una stagione di tranquillità e armonia, in cui l’amore prevarrà sullo stress della convivenza. Anche al lavoro le cose non andranno male. I nuovi amici che hai visto ultimamente ti portano molto in campo intellettuale, ma limitano molto le tue attività fisiche. Cerca alternative, l’esercizio ti si addice. Molte porte si aprono contemporaneamente sul tuo futuro, forse troppe, perché non saprai quale scegliere. In caso di dubbio, scegli quello che ti offre maggiore sicurezza a lungo termine.

Pesci

Cerca di non indebitarti oggi per spese che non sono fondamentali, perché in futuro ti sarà molto difficile elevare quel debito. Fai attenzione a quello che dici oggi, puoi rivelare segreti. Dopo un primo momento di sorpresa, realizzerai che i cambiamenti nei piani per oggi sono in meglio. La tua migliore opzione sarà quella che ti darà più possibilità di divertimento. Il tuo desiderio di aumentare il benessere della famiglia ti porta a lavorare più ore del necessario e questo può portarti verso l’obiettivo opposto: il disagio dovuto alla tua assenza da casa.