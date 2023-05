Oroscopo Paolo Fox domani 4 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Devi ridurre le tue perdite con molte cose o persone che ostacolano il successo o la felicità. Adesso i pianeti vi proteggono e quindi non è solo il momento di prendere iniziative e lottare per i vostri sogni, ma anche di allontanare tutte le persone o situazioni che li stavano bloccando o impedendo.

Vergine

Venere governa il tuo destino in questo momento e ti farà ritrovare situazioni più piacevoli nella tua vita lavorativa e sociale, prenderai anche tutto in modo più armonioso o piacevole e i tuoi rapporti con le persone intorno a te saranno un po’ migliori. Soluzione amichevole di conflitti o disaccordi.

Bilancia

La Luna continuerà a transitare nel tuo segno e rafforzerà ulteriormente il tuo lato emotivo, anche oggi avrà effetti più positivi in ​​generale, ti ispirerà nel tuo lavoro e ti collegherai meglio con le persone, soprattutto nella seconda metà della giornata . Ma devi stare attento con le questioni di denaro, possibili spese impreviste.

Scorpione

Avrai una giornata favorevole al lavoro e in altri affari mondani, ma allo stesso tempo piena di attività, lotta, testardaggine e perseveranza. Quello che otterrai non lo dovrai alla fortuna ma soprattutto alla tua ferrea volontà che non si ferma davanti a nulla. Ora i pianeti ti proteggono e ti incoraggiano e i tuoi sforzi daranno i frutti desiderati.