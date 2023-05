Oroscopo Paolo Fox domani 4 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sei in un momento molto bello e ispirato della tua vita e soprattutto oggi, quando anche la Luna ti invierà i suoi influssi più favorevoli. Avrai una giornata eccellente se sei impegnato in qualche tipo di attività creativa o di ispirazione, o per comunicare e trattare con le persone. Attenzione però alle spese.

Capricorno

Ancora una volta questo sarà uno dei migliori segni della giornata, forse il migliore, grazie ai magnifici influssi che riceverete dal Sole e dagli altri pianeti. Imporrai la tua volontà e il tuo modo di fare le cose ad altre persone o situazioni. Ottima giornata in relazione al denaro e ai beni materiali, avrai una magnifica sorpresa.

Acquario

L’arrivo di Plutone nel tuo segno sta risvegliando in te un profondo desiderio di cambiare o trasformare la tua vita, molto più grande di quello che hai avuto finora, anche per allontanarti da tutte quelle cose o persone che ti impediscono di evolvere o ti portano in un altro direzione. . Non aspetterai un altro minuto per continuare per la tua strada.

Pesci

Attenzione agli inganni e ai tradimenti, questo è uno dei maggiori pericoli per chi di voi è nato in questo segno. Il tuo ritorno al lavoro potrebbe non essere piacevole come vorresti perché ti aspetta una sorpresa e non è molto piacevole. In ogni caso, uscirai dalla situazione a pieni voti grazie alla tua grande intuizione e abilità.