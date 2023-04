Oroscopo Paolo Fox domani 5 aprile 2023: incredibili astri Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

L’influenza della Luna sul vostro segno vi farà non dipendere tanto dal lato logico e razionale, che ascolterete un po’ di più la voce del vostro cuore e anche il vostro intuito, che oggi sarà più sveglio del solito. Darai anche un po’ più di importanza ai sentimenti e alla vita intima. Possibile evento in famiglia. Esprimi chiaramente le tue idee. Vai dritto al punto, a quello che vuoi comunicare. Non concentrarti troppo sui problemi degli altri e risolvi prima i tuoi. Rispondere tempestivamente a e-mail o chiamate relative a lavoro, studio o professione e che La riguardano direttamente.

PAROLA SACRA: Scopri

NUMERI FORTUNATI: 9, 45, 37

Vergine

Un aspetto benefico di Venere nel vostro segno vi porterà buone notizie ed eventi favorevoli in campo sentimentale che in molti casi vi arriveranno inaspettati, anche qualche grande illusione potrebbe diventare realtà. Ma non tutto finirà qui perché avrai anche buone notizie in finanza. Prendi le cose con calma in modo da non dare spazio agli errori. Non comprare nulla in modo impulsivo e non lasciarti spingere a farlo. Tieniti aggiornato sulle tue finanze. Assicurati che i tuoi account siano corretti. Ora sei a rischio di perdere denaro se non sei sicuro di cosa hai e di come lo spendi o lo investi.

PAROLA SACRA: Scopri

NUMERI FORTUNATI: 9, 45, 37

Bilancia

Oggi dovrai affrontare un incontro o un colloquio importante, il cui esito può dipendere da molte cose. Ma la buona notizia è che le stelle ti proteggono e tutto andrà a tuo favore, anche se all’inizio non avrai questa impressione. Non cercare di forzare nulla, tutto scorrerà in modo naturale e positivo. Seppellisci tutto ciò che ti porta tristezza o scoraggiamento. Circondati di persone positive e felici. Un incontro con qualcuno del tuo passato ti libererà da un dubbio che nutrivi da tempo nella tua mente. È tempo di pensare a cose più felici, più positive e di espandere ulteriormente la tua cerchia di amici.

PAROLA SACRA: incontro

NUMERI FORTUNATI: 27, 5, 18

Scorpione

Questo sarà uno dei migliori segni della giornata grazie al favorevole influsso degli astri, soprattutto negli eventi del cuore e della vita intima, dove vi attende una grande sorpresa. Ma anche il lavoro e altre faccende mondane vi forniranno inequivocabili motivi di gioia. Devi fidarti del tuo intuito. Gioca al meraviglioso gioco della seduzione. Renditi difficile da conquistare in amore e prenditi il ​​tempo necessario prima di prendere decisioni di natura sentimentale, non avere fretta. Lascia che l’attesa intensifichi la fiamma della passione. Mostra fiducia in te stesso ed evidenzia sempre le tue migliori qualità.