Oroscopo Paolo Fox domani 5 aprile 2023: lo zodiaco migliore Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La fortuna o le grandi gioie ti arriveranno dall’estero o dalla mano di una persona straniera, anche se dovessi intraprendere un lungo viaggio questa sarebbe la giornata ideale, non importa se si tratta di un viaggio di lavoro o di piacere. Troverai la soluzione a qualcosa che ti stava causando molti problemi o che non ti permetteva di andare avanti. Hai le carte vincenti a tuo favore per quanto riguarda l’amore, Sagittario. Vai a fare quei piani che devi condividere con il tuo partner e se sei solo, vai alla conquista. Non permettere che il tuo buon umore sia influenzato da piccoli contrattempi. Ridi dei tuoi errori e segui il flusso.

PAROLA SACRA: incontro

NUMERI FORTUNATI: 27, 5, 18

Capricorno

Ancora una volta avrai la tendenza a lasciarti trasportare da stati emotivi negativi, depressivi o malinconici, causati soprattutto da preoccupazioni familiari o sentimentali. È anche possibile che tu abbia un piccolo calo temporaneo della salute, ti preoccupi troppo delle cose e dovresti cercare di riposare un po’ di più. Vecchie ferite d’amore guariscono e torni a sorridere alla vita con più forza di prima. Sarai disposto ad affrontare qualsiasi cosa pur di raggiungere la felicità. La tua mente sarà chiara, attiva, dando pochissimo spazio agli errori. Non ci sarà alcuna decisione difficile per te oggi, Capricorno. L’aiuto che aspetti finalmente arriva.

PAROLA SACRA: aiuto

NUMERI FORTUNATI: 23, 10, 2

Acquario

Oggi il tuo corpo sarà al lavoro e le faccende mondane che dovrai affrontare, e lo farai bene; ma la tua testa sarà altrove, forse è legata alla prossima vacanza o, più probabilmente, a preoccupazioni di carattere familiare e sentimentale. Una buona giornata per gli altri, ma triste dentro. Non trascurare la tua salute e prenditi cura di ciò che non sembra normale in tempo. Le cose relative ai bambini o alle persone a carico sono enfatizzate per te oggi. Il tempo che condividi con loro sarà della massima importanza per tutti. I tuoi consigli saranno la guida o la luce che li porterà a raggiungere il successo nella loro vita e ti riempiranno di orgoglio.

Pesci

Oggi sarai più coinvolto nella realtà e in questioni specifiche del solito per te, e mostrerai anche più attività, infatti sarà una bella giornata nel caso in cui tu debba viaggiare o svolgere numerose commissioni di lavoro o nei tuoi affari personali. Prenderai le decisioni giuste. È imperativo modificare quel carattere impulsivo che spesso ti porta a commettere errori che potrebbero essere evitati, se rifletti attentamente su ogni passo da compiere. Prenditi del tempo oggi per praticare un po’ di yoga o meditazione. Hai bisogno di rilassarti e rilasciare le tensioni della vita quotidiana. Crea una routine e vedrai cambiamenti miracolosi nella tua vita.