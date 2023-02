Oroscopo Paolo Fox domani 5 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Molti dei nuovi impulsi e desideri ti porteranno su strade impreviste. Cerca di pensare bene e otterrai i benefici che stavi aspettando. Amore: Approfitta dell’energia di Giove nel tuo segno, poiché ti porterà un buon senso dell’umorismo, fortuna e ottimismo in amore. Puoi conquistare solo proponendolo. Ricchezza: Capite che spesso spendere più del dovuto non è consigliabile, ma anche cadere nella meschinità sarebbe un’esagerazione. Spendi ciò che è giusto e necessario. Benessere: consulta il tuo traumatologo di fiducia per verificare quel disagio che hai da giorni e che non ti permette di camminare normalmente. Non perdere altro tempo.

Toro

Approfitta di questa giornata in ogni modo, poiché avrai l’opportunità di conquistare il mondo con il tuo fascino e la capacità di armonizzare gli altri. Amore: Usa un atteggiamento sereno e compassionevole, puoi superare qualsiasi conflitto d’amore. Potresti vivere una crisi temporanea con la tua anima gemella. Ricchezza: sappi che in qualsiasi momento puoi rischiare di commettere errori nel realizzare quel progetto. Aspetta e pensa attentamente a cosa farai. Benessere: esercitare il rilassamento, in modo da poter riposare la mente e liberare l’accumulo di energia negativa. Metti in pratica le tecniche che hai imparato nel corso che ho fatto mesi fa.

Gemelli

Oggi guarderai le cose in modo diverso, poiché avrai bisogno di esprimerti liberamente e mostrarti in modo diverso davanti agli altri. Amore: non lasciare che i tuoi nervi e stati malinconici influenzino negativamente la tua relazione amorosa. Prova a cambiare il tuo stato emotivo o potresti avere una crisi d’amore. Ricchezza: è tempo di abbandonare certi pregiudizi che mettono in discussione la tua capacità di lavorare e non ti permettono di avanzare professionalmente nell’azienda per cui lavori. Benessere: sappi che di tanto in tanto il tuo corpo troverà utile adattarsi a una dieta purificante. Cerca di purificare il tuo corpo dal cibo in eccesso.

Cancro

Sarà importante per la tua vita se eviterai di preoccuparti dei più piccoli dettagli. Se non lo fai, ti sentirai sopraffatto e non ce la farai. Cerca di rilassarti. Amore: susciterà l’ammirazione di chiunque lo incontri. In questo giorno, la Luna rafforzerà il tuo magnetismo personale e ti renderà irresistibile in amore.Ricchezza: evita di imporre i tuoi punti di vista in ambito professionale, poiché potresti essere danneggiato. Cerca di ascoltare le diverse opinioni e raggiungere un accordo tra tutti. Benessere: smetti di essere così negativo e inizia a guardare il lato positivo delle cose. Cerca di utilizzare il tempo libero per la ricreazione o qualsiasi cosa ti piaccia fare a casa.