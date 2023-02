Oroscopo Paolo Fox domani 5 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Fatti forza perché quei problemi del passato riappariranno. Allo stesso modo, ti sentirai in grado di trovare la soluzione corretta per ognuno di essi. Amore: sappi che la tua mancanza di tolleranza e il tuo cattivo umore potrebbero far precipitare il legame d’amore. Prova a cambiare questo atteggiamento, altrimenti il ​​​​tuo partner ti lascerà. Ricchezza: Riceverete i complimenti dal vostro capo, visto che ultimamente vi siete distinti in ambito lavorativo per la semplicità con cui affronterete le situazioni difficili. Benessere: trova un modo per entrare in contatto con il tuo mondo interiore e vedrai che presto ti rilasserai dalle tensioni. Se non puoi farlo da solo, segui un corso di meditazione.

Vergine

Impara che molte volte i momenti brutti finiscono sempre per essere favorevoli, poiché ti costringeranno a elaborare e mettere in pratica strategie più sofisticate. Amore: se hai una relazione, la relazione sarà soddisfacente e senza alti e bassi. Se sei single, è un buon momento per trovare la tua anima gemella. Ricchezza: preparati, poiché tutto dipenderà da te. Sappi che la realtà ti offrirà la possibilità di avanzare nei progetti che avevi bloccato. Benessere: sappi che molte volte nella vita devi lasciare andare le cose che desideri per ottenerne altre. Cerca di essere meno radicato con le tue cose.

Bilancia

Dovresti sapere che oggi la tua gentilezza sarà la qualità più richiesta affinché il rapporto con i tuoi cari si muova lungo il percorso desiderato da tutti. Amore: Se avete intenzione di non soffrire più per amore, ricostruite la vostra situazione sentimentale. Prova a pensare da solo e trova una soluzione al rapporto che hai con la tua anima gemella. Ricchezza: in breve tempo riceverai notizie che ti aiuteranno finanziariamente. Attraverserai una fase in cui ti proporranno nuovi obiettivi che potrai raggiungere. Benessere: preparati emotivamente, poiché sarai molto sensibile alle situazioni che ti si presentano. Cerca di non essere vulnerabile e di essere in grado di superarli.

Scorpione

Calmati, poiché sentirai un forte desiderio di azione. Questo stato ti spingerà ad essere ansioso e a volere tutto e subito. Fai un respiro profondo prima di agire. Amore: vivrai una piacevole giornata con il tuo partner. Sarà toccato dall’affetto che gli dai, visto che qualche giorno fa ti sei comportato male nei suoi confronti. Ricchezza: nel momento meno atteso, il campo del lavoro ti offrirà nuove opportunità. Cerca di dare più slancio per poter ottenere tutto ciò che desideri. Benessere: se devi prendere una decisione importante in questo giorno, prova a riflettere. Calmati e sappi che la solitudine sarà una buona compagnia.