Ponte sullo Stretto di Messina, la Gialappa’s Band: “Si realizza il sogno del nostro ingegner Cane”

Il duo comico ha ironizzato sul via libera alla costruzione del ponte, richiamando il celebre personaggio interpretato da Fabio De Luigi nei primi anni Duemila.





La notizia dell’avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto di Messina ha ispirato la satira della Gialappa’s Band, storica voce comica composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Con una battuta, i due hanno riportato in auge il personaggio dell’ingegner Cane, interpretato da Fabio De Luigi nei primi anni Duemila, che proprio sul tema del ponte aveva costruito molti sketch rimasti celebri.

“Il sogno del nostro ingegner Cane si è realizzato” ha dichiarato Marco Santin all’Adnkronos, ricordando le gag di quegli anni, in cui il fittizio progettista era impegnato in “mille mila calcoli” per dare forma all’opera. Santin ha scherzato: “Per un momento ho pensato che fosse l’ingegner Cane quello che dava l’annuncio soddisfatto in tv. L’antenna non prendeva bene e mi era sembrato uno sketch dell’ingegner Cane… invece dicono che sia vero. Quando sarà pronto? Nel mille mila?”.

L’ironia del gruppo non si è fermata alle dichiarazioni. Sui social, la Gialappa’s Band ha pubblicato su X un nuovo video in cui l’ingegner Cane compie un sopralluogo “tra le desertiche e polverose zone” destinate a ospitare il ponte. Nel filmato, il personaggio osserva lo scenario con tono serio ma surreale: “Questo mare tristemente blu, questo cielo inutilizzato… guardate la tristezza di queste piante lasciate sole, senza nemmeno la compagnia di una piccola colata di calcestruzzo”.

La clip si chiude con la presentazione di “una piccola sorpresa per gli amichetti a casa”: un imponente pilone ribattezzato per l’occasione Empire Dog Building, giocando sulla traduzione letterale del termine “Cane”.

Nel frattempo, i vecchi video dell’ingegner Cane continuano a registrare visualizzazioni su YouTube, alimentando la nostalgia di chi seguiva il trio comico nei programmi televisivi di inizio millennio. Con questa nuova uscita, la Gialappa’s ha unito attualità e memoria, riportando alla ribalta uno dei suoi personaggi più iconici proprio nel momento in cui il ponte sullo Stretto sembra avvicinarsi a diventare realtà.