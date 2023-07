Oroscopo Paolo Fox domani 5 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Ora controlli come certe promesse che avevi ricevuto si sono diluite nel nulla. Approfitta della lezione e la prossima volta non essere così fiducioso con gli estranei. Se ti lasci trasportare dalla foga del momento, dalla tua bocca usciranno parole sfortunate che ti metteranno in una situazione imbarazzante. Misura le tue espressioni al millimetro. Evita le spese non strettamente necessarie durante tutto il mese. Innamorato, avrai un appuntamento che potrebbe essere l’inizio di qualcosa di molto interessante.

I gesti non bastano, soprattutto nelle relazioni strette. Devi dimostrare con le azioni ciò che prometti con le parole, altrimenti perderai la fiducia degli altri. Hai difficoltà a svolgere le attività quotidiane a causa della debolezza fisica. Oltre al riposo, è necessario il consiglio di un medico per risolvere il problema. Oggi affronterai una situazione confusa in cui non saprai come agire. Presta attenzione ai dettagli più evidenti, in essi troverai il filo che devi tirare.

Bilancia

Per prima cosa devi rafforzare le tue convinzioni, prima di lanciarti a convincere gli altri. Non puoi fingere di vendere a qualcuno qualcosa in cui nemmeno credi. Non sentirti responsabile per tutte le cose che accadono alle persone che ti sono vicine. A volte sopravvaluti la tua influenza nell’ambiente in cui ti muovi. Il tuo umore ora subisce continui cambiamenti che sono dovuti principalmente alla stanchezza e alla saturazione. Prenditi una pausa dai tuoi obblighi, te lo meriti.

Scorpione

Alcuni ostacoli che ti hanno rallentato molto nel recente passato scompaiono dalla scena, lasciandoti libero di inseguire i tuoi obiettivi. Ora avanzerai velocemente. Cerca di chiarirti prima di mescolare gli altri nei tuoi progetti. Per avere il sostegno degli altri devi sapere molto bene di cosa hai bisogno dagli altri. Ti viene offerta l’opportunità di assumerti responsabilità che di solito non sono di tua competenza. Può essere il primo passo verso una promozione, fallo bene.