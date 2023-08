Oroscopo Paolo Fox domani 6 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La decisione deve essere imposta sulla tua timidezza se non vuoi perdere un’opportunità imbattibile nel campo dell’amore. Andateci, non ve ne pentirete affatto. Optate per la flessibilità nell’organizzare i vostri programmi per i prossimi giorni, se vi affezionate troppo a qualcosa allora vi sarà difficile far fronte a tutti gli impegni. La tua forza di volontà sarà oggi in uno dei momenti migliori del mese, noterai come le avversità non fermano i tuoi impulsi ad andare avanti.

Devi prenderti più cura del riposo o la tua salute ne pagherà. Prendi sul serio gli avvertimenti che il tuo corpo ti dà, il dolore temporaneo può diventare cronico. Prendersi cura della famiglia è un atteggiamento positivo, ma se spinto al limite può diventare forzato. Lascia che le relazioni familiari facciano il loro corso. Stanno arrivando problemi importanti legati all’economia, soprattutto con un bene che condividi con un’altra persona. La crisi è già aperta.

Gemelli

Non abbiate fretta quando si tratta di esprimere le vostre opinioni su una questione in cui si possono creare controversie. Vincerai se prima ascolti quello che dicono gli altri. Se vuoi vivere un’avventura oggi, fallo con attenzione e, soprattutto, non coinvolgere terze persone, perché potrebbero pesarti in futuro. Dovresti anche cercare attività tranquille che ti permettano di contattare il tuo io interiore. Devi connetterti con il tuo spirito a livelli molto profondi per correggere le disfunzioni.

Cancro

Oggi sarà una giornata piena di energia e vitalità. Ti verranno presentate sfide che devi risolvere e dovrai anche affrontare un’importante discussione a casa. Approfitta delle opportunità che la giornata ti offrirà per uscire dalla routine e fare qualcosa di diverso per sfruttare il tempo, pur senza sprecarlo. Bisogna prendere decisioni urgenti in relazione all’eccesso di spesa, non vale la pena proporlo e poi rilassarsi al primo cambio.