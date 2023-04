Oroscopo Paolo Fox domani 6 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non baderai a spese finché ti sentirai a tuo agio. Il raro, quello che quasi nessuno possiede, ti attrae con una forza a cui non puoi resistere. Ciò può portare a spese indesiderate. Quando le cose non vanno per il verso giusto, non lasciare che il pessimismo e il senso di sconfitta invadano la tua mente. Abbi fiducia in te stesso e in ciò che puoi fare o risolvere. In un problema molto importante non dovrai chiedere aiuto, poiché ti verrà offerto immediatamente. Non fare commenti che portino a disaccordi tra amici o familiari.

Toro

Se ti imbarchi in una lotta che rischia di essere molto lunga, fallo con la convinzione che alla fine ne uscirai vittorioso. Le stelle ti sostengono, ma allo stesso tempo ti mettono alla prova. Prendersi cura della propria salute fisica, mentale ed emotiva è più un obbligo che una priorità in questo momento, perché non solo tu dipendi da essa, ma anche chi ti circonda. Sii calmo e paziente con quelle cose che non ti piacciono, ma che al momento non puoi cambiare. I soldi non ti mancheranno ma ti arriveranno in modo misterioso e inaspettato.

Gemelli

Non ripetere pettegolezzi o diffondere voci, soprattutto sul posto di lavoro. Stai lontano dalle persone che conosci per certo imbroglia e gioca due mazzi. Tutto ciò che ha a che fare con gli studi ti sembra molto buono oggi. La tua mente assorbe i concetti molto velocemente. Forse dovresti lavorare su più capacità come la memoria. Se oggi hai un appuntamento sociale di lavoro, dovresti evitare sia di rimanere sempre in silenzio sia di parlare più del necessario. Cerca il centro e avrai ragione.

Cancro

Scappa dalla gelosia nella tua relazione. Sia per provocarli che per sentirli. Molte volte è sufficiente la semplice fiducia reciproca. In altri devi fare uno sforzo in più. I vostri ideali, soprattutto politici, affrontano momenti di debolezza. Le circostanze ti fanno dubitare di ciò che hai sempre ardentemente difeso. Analizza la situazione. La tua noia arriva direttamente dal cuore della routine. Ti stanchi di fare sempre la stessa cosa, anche se sembra più comoda. Cerca l’avventura e ti divertirai.