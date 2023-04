Oroscopo Paolo Fox domani 6 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non complicarti la vita cercando di risolvere quella degli altri. La tranquillità non ha prezzo e se ti immischi negli affari degli altri raccoglierai solo tempeste. Hai interpretato male una situazione e lasciandoti trasportare dalla rabbia ti sei avvitato fino a un punto in cui ti sarà difficile tirarla fuori. La prossima volta non essere così impulsivo. Ti riprendi completamente in salute ed entri in un periodo della tua vita in cui devi prendere decisioni che potrebbero portare a un cambio di indirizzo o di lavoro.

Vergine

Una delle cose che hai cercato di più ora è a portata di mano. Mantieni un atteggiamento positivo in modo che la buona fortuna si senta a tuo agio nel tuo ambiente e ti sia favorevole. Non sottovalutare le capacità e le possibilità degli altri, anche se le tue sono superiori. La cosa migliore per te è unire le forze e cercare alleati. Una chiamata ti sorprenderà. Preparati ad affrontare alcune delle conseguenze delle cose che hai fatto in passato. Se pensavi che non avresti ricevuto alcun addebito, ti sbagliavi. Devi imparare.

Bilancia

Dedicati oggi allo svolgimento delle attività in casa. Ad esempio, cercare informazioni e programmare la prossima vacanza, vi riempirà tutti di grande entusiasmo. Presta più attenzione alla tua salute, perché nessuno meglio di te sa su quale piede stai zoppicando e come risolverlo. Se hai bisogno di uno specialista per aiutarti, non esitare a consultare in tempo. Se continui a cercare difetti nelle cose e nelle persone, finirai per sentirti frustrato. Cerca di concentrarti maggiormente sul bene che sul male. Non giudicare o criticare alla leggera.

Scorpione

Sii diretto quando chiedi quello che vuoi ma senza abusare della gentilezza degli altri. La cosa migliore è che lo chiedi solo quando ne hai bisogno e a chi te lo può dare senza problemi. Il denaro ha una doppia faccia per te. Significa l’indipendenza di poter fare ciò che si vuole, ma davanti alla schiavitù di fare cose che non si vuole poterlo ottenere. Oggi ti ritroverai, inaspettatamente, con una conversazione che ti farà aprire gli occhi rispetto ad una persona che sarà appunto il tuo interlocutore. Sarai molto deluso.